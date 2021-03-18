中央連「完善」香港選舉制度一步都行埋，內地學者田飛龍就溫提建制派唔好做「忠誠的廢物」，可能有人被擊中要害，立即發圍鬧返田飛龍係「廢柴學者」。呢頭鬧完交，嗰頭立法會就差啲流會，今次冇得賴民主派喇啩？

成個立法會都係建制派玩晒，議程上亦冇爭議性嘅嘢，建制派都可以開足兩日會，經已浪費咗唔知幾多罐午餐肉。

到下晝表決由經民聯梁美芬修訂、民建聯陳克勤提出嘅有關支援失業及就業不足人士議案嘅修正案時，自由黨邵家輝無啦啦話要記名表決。點知響完5分鐘表決鐘後，會議廳竟然唔夠人！

廖長江趕到 建制派拍晒手

其實好地地做乜記名表決，反正九成九都係建制派，不用分得那麼細；再講，響咗5分鐘都唔齊人，例如民建聯李慧琼、新民黨葉劉淑儀等都唔見人。究竟啲人去晒邊？召人返嚟嘅鐘足足響咗接近13分鐘，瀕臨流會邊緣先夠人，最後一位入場嘅仲要係「班長」廖長江，而廖入場時，成班建制派竟然拍晒手支持。而坐喺主席位嘅梁君彥就似乎黑晒口面，好唔滿意咁。

有建制派會後話，今次都係好大危機，當下已經諗到，若然流會，翌日報紙嘅標題就係「忠誠的XX流會」，好在廖長江成功達陣，先至挽回劣勢。

我哋有問過要求記名表決嘅邵家輝，佢就話「開會係議員嘅責任，最後都夠人啦」。至於點解廖長江抵達嘅時候要拍手？佢就話見廖咁嘅身形都可以跑得郁，梗係要拍手支持喎。

鄭松泰要投票留會議廳

至於非建制陣營嘅鄭松泰一直都留喺會議廳，似係幫建制湊夠人數，佢就話因為發言嘅時候講咗要投反對票，所以會留低投票喎。

其實呢，田飛龍話佢嘅「忠誠廢物」論唔係針對建制派任何人，講嘅係一種現象，原來係真㗎。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！