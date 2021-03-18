特首林鄭月娥噚日出席立法會質詢環節，新民黨容海恩就對西九文化區「M+博物館」有藝術品涉違《國安法》好有興趣，問林鄭點處理，獲對方回覆會「警惕」。容海恩今朝繼續針對文藝界「毒草」，喺一個電台節目解釋，西九「M+博物館」其中一幅藝術家艾未未嘅作品，相中人以中指指向北京天安門廣場，認為動作「低俗」，質疑對中國不敬，甚至乎話呀，作品係瑞士人贈送㗎喎，質疑有冇任何人透過資助或任何形式支援引發市民對中央政府或香港政府嘅憎恨，重申有可能違反「港版國安法」。

咁容海恩到底想點？佢話呀，作品係可以係私人地方展示，但M+博物館以公帑建造，唔應該展示對國家不敬嘅作品，既然出現爭論，加上令市民「不安」，認為應該先抽起，同時喺網頁刪除作品簡介。佢聲稱唔認為要政治審查展品，但政府有責任檢視展品係咪對政權不敬，強調政府博物館有獨特審查機制係正當不過。

藝發局視藝小組主席陳錦成：容非完整理解艾未未作品

唔少藝術界對容海恩嘅建議好火滾。藝發局視覺藝術小組主席陳錦成喺電台節目話呀，M+博物館係專業博物館，藏品規定嚴格，有唔同嘅委員會監察收藏過程，符合國際慣例，認為艾未未有關作品基本方向係挑戰權威，如果只抽出對中國權威嘅挑戰、而未有留意對其他政權嘅挑戰，並非完整理解艾未未作品。

佢直接批評容海恩可能見識少，而且唔識文化藝術，話藝術館有教育作用，可以畀對方虛心去學，重申擔心日後造成自我審查。

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