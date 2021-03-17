港澳辦副主任張曉明來港主持完善香港選舉制度座談騷三日，第一日說是來聽意見的不是來解說的，第二日說座談性質是立法諮詢，第三日就露出猙獰面目說，立法會經選委會產生的議席要比直選和功能界別多，才符合較大比例的原則，直接對在座談會上堅持三三三制的親共人士摑了一巴掌。至此，張曉明的嘴臉已清楚不過，他不是來解說的、不是來諮詢的、不是來聽意見的，而是來傳聖旨、下命令的。中共對所謂較大比例早有定論，林鄭政府沒人提出建議，只因早已收到柯打等開工。

張曉明聲稱，指今次座談會由港澳辦、法工委及中聯辦合辦，三日內共舉辦了66場，逾1,000人參與，當中亦有泛民陣營人士。只要有一個前泛民陣營人士與會，中共就可以宣稱聽取了民主派意見，以此對抗國際輿論的批評。只不過，那位前民主派真的代表了香港六成選民？恐怕連他也不敢戴上這頂大帽子吧？

假諮詢不只在諮詢對象是經篩選，更在諮詢內容上造假。可笑的是，不只所謂泛民人士成為佈景板，連親共人士也是。張曉明在第一日的座談會上已表明，發言應以3.11決定為基礎，不應天馬行空。說白了，與會者只能做鳥籠裏的鸚鵡，還幻想做自由的天馬？其實，就連在會上堅持選委會、直選、功能組別各產生30席的田北辰也表示，三三三制可體現均衡參與，但認為方案被採納的機會不大。

座談會的假諮詢、真擁護，除了選委會產生的立法會議席比例之外，對區議員在選委會中的角色也是一樣。中共的3.11決定已在選委會組成中抹去了區議員界別，但張曉明就宣稱，座談會上有很多人提出應當取消區議員在特首選委會的名額，他會向全國人大常委會做相關報告。

赤裸裸敵視民選區議員

張曉明赤裸裸地表明他對香港區議員的敵視，指摘有些區議員把區議會變成他們挑戰一國兩制原則底線、衝擊香港特區憲制秩序的平台。這種敵視顯然深具私怨。2019年11月區議會選舉，泛民大勝，親共陣營崩盤，引爆港澳辦、中聯辦大改組。中聯辦主任王志民被貶為中央黨史和文獻研究院副院長，港澳辦主任改由全國政協副主席夏寶龍兼任，張曉明雖然保住了部長級別、留任港澳辦常務副主任，但也失去了話事權和退居二線時的晉升台階。

在張曉明眼中，香港不只這屆區議員不行，這屆的特區政府和親共政客也不行，說不定他心中也為田飛龍形容他們為「忠誠的廢物」叫好。當然，他不會承認自己是其中一員。他前日說，完善選舉制度由中央以「三步走」方式進行，由全國人大制訂框架、由人大常委會對選舉辦法作具體修改、由香港完成本地立法，若按照以往做法，由特區政府以「五部曲」啟動，是辦不成的。全國人大法工委副主任張勇也明言，3.11決定是要提高香港特區的管治效能，這是中央的良苦用心：「要提高效能，再這樣下去，不可以了。」

而「好打得」的林鄭月娥只知感謝中央出手，向國際社會表演一個願打、一個願挨的大龍鳳，惟餘陀衰香港之負能量。

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李平