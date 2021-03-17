【國際怪談】

武漢肺炎雖重創全球經濟，卻給予大國外交契機，借疫苗供應拉攏各國。《日經亞洲評論》早前刊登了一篇評論，指俄羅斯在中亞的「疫苗外交」戰場上領先中國。執筆之時，中亞五國中有四國已批准俄羅斯「衞星五號」疫苗註冊，並計劃大規模購買及生產，分別是哈薩克、烏茲別克、土庫曼和吉爾吉斯，而其中只有烏茲別克批准中國疫苗註冊。

早前，《刺針》公佈俄疫苗第三階段臨床測試的中期報告，結果顯示其有效率為91.6%，且沒有嚴重副作用。俄疫苗是中亞多國的首選，除了有具公信力的醫學權威加持，價錢低廉（一劑不過十美元）及運輸儲存方便（可儲存在攝氏二至八度的普通雪櫃）外，亦不可忽視中亞各國當中「親俄遠中」的政治考慮。

平衡民間反華情緒

雖然中亞五國在中國一帶一路倡議上獲得不少經濟利益，但他們擔心若過度依賴中國，會激起民間反華情緒，因此在經濟合作以外，他們盡量與中國保持距離。

據中亞智庫The Oxus Society之數據，過去三年中亞國家總共爆發了44場反中示威，示威者不只在經濟和維吾爾議題上反對中國，更遷怒本國統治階層和中國精英狼狽為奸，以權謀私。

另一方面，縱使中國對中亞貿易及投資超越了俄羅斯，但由於後者曾統治中亞多年，在當地的文化根基深厚紮實，因此中亞民眾普遍信任俄羅斯多於中國。根據中亞民調智庫Central Asia Barometer的民調，哈薩克、烏茲別克超過五成民眾信任俄疫苗，吉爾吉斯更達七成半，但三國均少於兩成民眾相信中國疫苗。故此，中亞國家領導人不得不重視民間反中情緒，同時亦帶出俄羅斯在中亞的軟實力依然地位穩固。

中亞國家偏向選擇俄羅斯疫苗，屬理所當然，畢竟能讓國民較有信心接種疫苗。而且，中亞國家本身有不同的政治脈絡，使他們與中國在經濟以外的合作議題上，變得十分敏感，其中哈薩克與吉爾吉斯最明顯。

例如，最近哈薩克政府為緩和反中情緒，總統托卡耶夫上月出台法令，永久禁止向外國人出售和租出國家農地，回應即將到期的暫緩修訂《土地法》決定。事緣2016年政府為增加收入，宣佈修訂《土地法》，容許外國人租用國家農地的期限從10年延長至25年。結果，全國爆發近年最大的示威，民眾擔心土地會被轉讓到中國人手上，最後迫使政府暫緩修定，直到今年再議。由此，只是土地問題已足夠刺激反中情緒，政府為免節外生枝，堅拒使用中國疫苗，並進口及本國生產俄羅斯疫苗，或使用自主研發的「QazCovid-in」疫苗。

吉爾吉斯新總統扎帕羅夫亦對中國持保守態度。他上月接受媒體訪問，高調表示對國家外債情況感到憂慮，矛頭直指近年中國協助翻新首都發電廠而產生的重債。最重要是，該廠竣工不久便發生故障，加劇了民間反中情緒。另一方面，去年底扎帕羅夫曾被普京稱其上台屬「不幸」，使吉俄傳統友誼一度觸礁。為爭取普京信任，扎帕羅夫早前罕有地在報章撰文，極力討好俄羅斯，又選擇在上台後首次訪俄前一日，批准俄疫苗在吉爾吉斯註冊，時機十分巧妙。誠然，吉爾吉斯比哈薩克面臨更大的民間反華情緒，加上外交因素，新總統必定步步為營，在採購疫苗上自然偏向與俄合作。

至於土庫曼，該國近年經濟極依賴中國，其重要商品天然氣達九成出口到中國，這次在疫苗供應上優先與俄合作，實屬合理的平衡之舉；而烏茲別克人口龐大，又不像哈薩克有能力研發疫苗，因此不得不向多方採購，才能應付國內需求。雖然該國有用中國安徽智飛龍科馬疫苗，但俄疫苗仍將是主要貨源；塔吉克方面，鑑於總統拉赫蒙早前聲稱已徹底戰勝武肺病毒，因此沒太大逼切需要疫苗，加上經濟相對窮困，暫時偏向透過世衞的武肺疫苗實施計劃獲取疫苗，且正在審批俄疫苗。

中國近年以一帶一路之名大舉擴充政經影響力。但談到某些經濟合作以外的議題，中亞國家似乎較信任俄羅斯。中亞疫苗外交一役，若撇除政治以外的考慮，似乎是大國軟實力見真章的時刻。

孫超群

香港國際問題研究所研究員