【本報訊】政治打壓蔓延至司法機構。有報道指，擔任法庭檢控主任會主席時曾去信投訴「警方公然說謊」的東區法院高級二等檢控主任黃華芬被秋後算賬，上周五突遭停職。報道指事件源於黃去年六四當日疑以律政司內部電郵系統呼籲檢控主任參與六四集會，因此要停職接受調查。資深大律師梁家傑認為停職決定是政治審查，黃因未有緊跟路線而不容於政府。

《星島日報》昨報道東區法院高級二等檢控主任黃華芬已被停職受查，並稱更有傳他已離職。翻查政府電話簿，其職位的姓名欄已轉為「懸空」。知情人士向本報透露，黃華芬上周五臨近下班前突然接獲停職通知，本周一起毋須上班，過程倉促，黃「冇機會講嘢」，亦未有時間收拾個人物品。

若解僱料政府賠到足

知情人士指，黃華芬雖對停職安排感無奈，但估計他「都知道乜事，有晒心理準備」。知情人士又指，律政司至今才將黃停職，估計是因其職位曝光率高，「如果係其他部門公務員，一早郁咗」，並稱黃料一至兩年後退休，政府若要解僱黃，相信要「賠到足」，

《星島》報道又指，黃去年6月4日疑曾以律政司內部電郵系統向全體檢控主任發電郵，呼籲其他檢控主任參與當晚未獲發不反對通知書的六四悼念集會，電郵內容形容當日是國安法生效前最後一次6月4日，「今日（6月4日）有甚麼事會比這更有意義的事情嗎？希望我們都做同樣的事」。報道引述黃當時回覆指「這是內部電郵，你有冇睇個email先，嗰度唔係咁寫」，並稱沒有回應。

報道又提及黃2019年以法庭檢控主任會主席名義，發出電郵向律政司司長鄭若驊及時任的刑事檢控專員梁卓然投訴「警方公然說謊，損害司法制度」。

電郵批評警方說謊，「相信警方知道他們在說謊」，但他們未必意識到此舉將破壞及對法律制度造成嚴重可怕後果。電郵尾段指，「我們愛香港。香港沉淪令人傷心。發生在國泰的事，早晚會在律政司發生」。當時一名國泰機師回港航程時廣播「香港人加油，萬事小心」，最終因言惹禍被迫離職。

資深大律師梁家傑表示，黃華芬是一位服膺於良心的檢控主任，停職明顯是政治審查，因他眼見警方亂來、不像話，向上級進言亦是份內工作，但現時港府講求政治忠誠，不許偏離政府路線行事，黃華芬的觀察和言論因此不容於政府。

有法律界人士表示，檢控官被停職十分罕見，但暫未清楚停職理由，難斷言影響司法。

律政司發言人表示，不評論個別個案；律政司人員公開表達意見時，應確保意見不會引致與其本身職務有利益衝突，或可能令人認為有損其在履行職務時不偏不倚和政治中立的重要原則，「如果發現律政司人員有違規行為，律政司會嚴肅處理，絕不容忍」。