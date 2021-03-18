中學文憑試（DSE）將於下月底開考，在武漢肺炎疫情反覆下，教育局宣佈將於4月26至30日及5月3日，即文憑試中文、英文、數學和通識科開考期間，為文憑試提供試場的學校暫停面授課堂。考試及評核局亦更新安排，建議學校把禮堂劃分成不同局域疏導人流，指示考生使用不同門口，並只可使用其區域指定的洗手間。若學生正接受政府強檢或等候檢測結果，則不應赴考。

教育局昨宣佈，由於文憑試核心科目考試涉及大量文憑試考生，在文憑試提供試場的學校在4月26至30日及5月3日期間暫停面授課堂，以騰出更多課室作試場，以及讓教師擔任監考人員。教育局指，學校可因應校本的情況決定是否安排其他班級進行網上授課。

正強制隔離或等候檢測結果考生不應赴考

考評局亦更新《在試場實施的預防措施及應變安排》，列明考生若於考試日正接受政府指定的強制檢疫，或正在等候冠狀病毒病強制檢測結果，則不應赴考，只有持有陰性檢測結果的考生才能獲准應考。

至於試場的安排，考評局建議學校應把禮堂劃成不同區域以疏導人流，並指示考生使用不同的門口出，以及只可使用其區域所指定的洗手間。局方亦建議課室試場盡可能分隔開，例如安排使用不同樓層的課室而非同一樓層的全部課室、兩課室試場之間以一空課室分隔等，亦應禁止考生在休息時間到訪其他樓層。

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