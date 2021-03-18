運輸署月前公佈計劃推行「不停車繳費服務」，駕駛人士可透過擋風玻璃上的繳費貼繳交隧道費，而毋須於收費亭停車及排隊付款，改善繁忙時段隧道收費廣場及附近道路的擠塞問題，措施將於各隧道及青沙管制區推行。相關條例草案明日（19日）刊憲，為不停車繳費系統提供法律依據，草案將於下周三（24日）提交立法會首讀和二讀，預料系統將於明年底開始試行。

不停車繳費系統為通過無線射頻識別技術，配合自動識別車牌的技術，使車輛不再需要停在收費亭就已可繳付隧道費。系統推行後， 無亭收費設施可讀取貼於車輛擋風玻璃並配有無線射頻識別技術的繳費貼，偵測車輛使用政府收費隧道或青沙管制區。

實施後將移除收費亭

政府發言人指，推行不停車繳費系統為實現「智慧出行」的一項主要措施，以便駕駛者以繳費貼遙距支付隧道費，令行車更暢順，改善隧道一帶的交通。措施實施後，收費廣場的收費亭將會移除，所騰出的空間可作其他與交通有關的用途，例如改善巴士站，讓市民受惠。

車主將須提供電郵或手機號碼

推出服務前，政府將須修訂《行車隧道（政府）條例》（第368章）和《青沙管制區條例》（第564章）及其附屬法例，訂定在不停車繳費系統下收取和追討隧道費的機制。另外《道路交通條例》（第374章），授權運房局局長訂立規例，規管繳費貼的發出和使用；《道路交通（車輛登記及領牌）規例》（第374E）亦要作出修訂，要求車主在與車輛相關的申請中，提供電郵地址或流動電話號碼，以便隧道費服務商在不停車繳費系統實施後，能以電子方式向車主發出屬行政性質的繳費通知。

相關草案將於下周三（24日）提交立法會首讀和二讀。政府指，該草案通過後，運輸署將與有關政府部門完成其他籌備工作，包括委聘隧道費服務商、繼續發展後端系統、採購無亭收費設施、收集車主的電郵地址或流動電話等，預計明年底於各條隧道開始推行不停車繳費系統。

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