【本報訊】政府計劃今年向立法會提交《醫生註冊修訂條例草案》，擬繞過醫委會另起爐灶，讓符合資格的海外醫生免試在港執業。食衞局向立法會提交文件，指本港醫療人手持續短缺，預計本港於2040年將欠缺1,949名醫生，其中醫管局將欠缺960名。工會質疑政府藉口公營醫療系統人手不足，為引入海外醫生鋪路。

食衞局向立法會提交的文件指，與2017年醫療人力報告推算相比，醫生人手持續短缺，中短期的需求差距更進一步擴大。根據最新推算，在2030、2035及2040年，本港分別欠缺1,610名、1,700名及1,949名醫生。而在2020、2030及2040年，醫管局則預算欠缺660名、800名及960名醫生。

普通科護士短缺問題更為嚴重，於2030及2035年本港分別欠缺3,679名、4,337名，至2040年更欠缺5,060名護士，醫管局在2020、2030及2040年則分別欠3,020名、3,720名及4,480名護士。

工會︰繞過監管機構影響質素

文件指政府會繼續增加本地及非本地培訓醫生供應，包括進一步增加本地醫科生學額、招聘及挽留公營醫生，以及為引入非本地培訓而屬香港永久性居民的醫生進行立法準備。而其餘欠缺人手的醫療專業則包括物理治療師、醫務化驗師及放射技師等。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯批評當局為引入海外醫生鋪路，「公私營人手失衡，引入海外醫生都解決唔到問題」，他又批評醫生免試註冊猶如打開潘多拉盒子，繞過監管機構的先例一開，將影響業界服務質素。

醫學會副會長鄭志文重申，醫療人手不足是急需解決問題，惟現時政府提出的引入海外醫生政策繞過負責監管業界質素的醫委會，將削弱專業自主，明言反對計劃。