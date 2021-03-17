京官來港「諮詢意見」，完結選舉大工程，框架已蓋棺定論，現在要「廣泛聽民意」，更謂「聞異則喜」。主子說，一個爛橙以前分70瓣，現在分成90瓣，選擇多了，更民主、更均衡參與。馬戲團的籠子內，珍禽異獸認真討論分贓，投入大鳴大放的遊戲，如何把爛橙切成90份？用甚麼方法來切割？誰來決定甚麼人夠愛國、誰有資格吃橙？

口水花四濺之時，那個爛橙早已被揑得汁肉橫飛、臭氣瀰漫地球。香港人，只能當馬戲團的觀眾，這場荒唐爛戲不好笑，但我們可以目睹，忠誠廢物是怎樣煉成的。

全國港澳研究會理事田飛龍澄清「忠誠的廢物」一說，謂他不是講建制派個別人士，而是一種建制派現象。學者概括能力高，一語中的，說得好。「廢物」既不是個別能人異士的問題，而是普遍現象，則忠誠廢物家族繁衍，再不能抵賴外國勢力。我們必須深究，現象背後的結構性原因，掀出廢的根源。

香港人三番四次目擊，每逢中央有違諾違法大動作，必見忠誠廢物亂舞，一般有三種態度可供選擇，一是擁護、二是熱烈擁護、第三種較複雜，叫花式轉身，講些擦邊球的話故作開明，然後轉體翻騰三周半瞓身擁護。

動作可能悅目，說話也總是動聽。例如國務院港澳辦副主任張曉明強調大改選舉制度的「三對關係」：既要尊重民主權利，又要切實維護主權發展利益；既要尊重維護中央全面管治權，又要尊重維護特區高度自治權；既要保證選舉公正公平公開，又要阻止反中亂港分子進入政權機關。條件開出，說詞冠冕堂皇，但紅線早已劃好，一切名詞的定義、一切程序的執行，都是我說了算，不能越雷池半步。那「三對關係」狹縫中的平衡點，都是鳥籠中的討論，愛國者輪番表態，運動式的口號與簽名，最後都是一錘定音。

同樣的馬戲，是體制的日常，尊貴如人大常委，每次上京開會，上機前十問九不知，議程不知、討論話題不知，開會幾天，就做重大決定；如此文化，無從培養議政經驗，民情掌握離地萬丈，演活一個橡皮圖章的角色。

建制之中，本來總算有些有識之士，但忠誠廢物中的頂層獵食者，多年來倒行逆施，創意演繹《基本法》，歪理狡辯滿天飛；反修例一役，終極引爆社會矛盾，猶自感覺良好。建制派在地區硬食民憤，選舉大敗，忠誠愛國者充滿冤屈，但為求生存，從來不敢吭一聲。

體制汰強留弱 奴才驅逐人才

日積月累的「天擇」，汰強留弱，奴才驅逐人才，令忠誠廢物當道，結構性因素一路強化，源頭減廢無望。新選委會即將誕生，民主派退場，黨的代表透過小圈子新組別如地區組織（即街坊會同鄉會社團聯會之類）及全國組織香港代表（如婦聯青聯等）加入覓食，搶佔灘頭，代表政治生態大變。生物演化論告訴我們，生命演化速率最急之時，正是生境大變的時代。

以後的選舉，入閘門檻升高，參選人要向不同界別的選委乞求提名票，卑躬屈膝捐狗窿；民主派人士固然不屑，部份忠誠愛國者也不會享受乞求的樂趣，退場求去。新設資格審查委員會，更要檢視每個人的愛國心，不只有些事情不能做，更設有「正面清單」，要求主動擦鞋表忠示愛，新時代又同時要求你技巧高超妥貼、下跪時不着痕迹，對演員的修養要求更高。馬戲團困獸鬥，將會出現更慘烈的廝殺，「忠誠廢物論」只是前奏。

忠誠廢物是體制的產物，廢的根源，就是因為要你忠誠，而忠誠又不斷煉成廢物，永劫循環、反饋放大、無始無終。

區家麟