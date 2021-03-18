李柱銘、吳靄儀、李卓人等泛民人士被控前年8.18組織未經批准遊行，結案陳詞進入尾聲。案情指警方禁止民陣當日舉辦維園往中環的遊行，代表吳靄儀的大律師今指，民陣早已向警方反映，有需要遊行到中環配合疏導維園的大量集會群眾，結果當日維園及附近的確人滿為患，人潮不絕，證明民陣的憂慮和提議有道理，警方和律政司對群眾和平「遊行」疏散提控，乃侵犯權利。

代表吳靄儀的大律師陳志剛陳詞指，市民和平行使集會權利時，警方即場和事後執法都要有制約，衡量是否合理限制權利；律政司的檢控權力由憲法賦予，也受憲法規限。本案發生時警方容忍「遊行」，各方合作令活動和平進行，事後當局考慮檢控也應秉持容忍態度，惟8個月後卻檢控吳靄儀，更告上區域法院，實屬嚴重侵犯權利。控方對違憲檢控的問題沒有實質解答。

交通阻塞是多人參加集會的自然後果

控方早前指，案中遊行導致道路阻塞，亦發生值得懲處的行為，例如有黑衫人踢雪糕筒。陳志剛則說，交通阻塞是多人參加集會的自然後果，警方當初反對民陣舉辦遊行時，也沒有以此為理據，至於踢雪糕筒只是想擴闊道路可行範圍，沒有發洩或威脅意圖。

陳重播控方呈堂的新聞片段，指當日維園民陣集會已經人滿，仍持續有人前往集會，早在本案「遊行」開始前已有人沿馬路行去維園。陳指疏導群眾不像足球比賽散場，一次過把人放走便完成，民陣要作適當安排。當日港鐵列車因車站擠塞而飛站，部份閘口改為只准出站，當人人急忙出站時，再叫人落去車站疏散並不可行，再者銅鑼灣站部份入口要途經商場，要求大量群眾途經商場疏散並非負責任做法。

陳志剛引述證供提到，民陣事前與警方開會，已反對警方禁止遊行，強調必須讓群眾「流水式」行去中環才能疏導，事實證明民陣憂慮有理，提議有智慧。對於控方質疑民陣以「流水式集會」來掩飾政治遊行，陳指客觀證據支持有疏散需要，何況集會被大量傳媒鏡頭圍繞，有知名人士參與，很難想像怎樣掩飾任何事情。

聆訊下午繼續。

【案件編號：DCCC536/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！