【本報訊】科興疫苗上月22日開打至今，累計有18.9萬人接種，市民最快下周要再打第二針。惟屢現接種科興疫苗後發生不良反應個案，有專家擔心如果市民褪軚，未如期接種第二針，將影響群體免疫效果。專家提醒如接種首劑疫苗後過敏，包括「出風癩」等反應的人士，應暫緩接種，因為第二針的反應將「更加勁」，個別個案或可考慮轉打另一款疫苗，惟需視乎政府能否安排。

本港疫苗接種計劃上月展開，累計約25.3萬名市民接種第一劑疫苗，其中約18.9萬人接種科興疫苗，約6.4萬人接種BioNTech復必泰疫苗。科興第二針需相隔最少28日，即市民最快下周便可接種。

許樹昌：首劑過敏不宜打

接種科興疫苗後累計有七人死亡。根據衞生署「香港新冠疫苗的安全監察撮要報告」等統計，本港約有47宗接種科興後需入院的不良反應個案，其中暈眩有19宗，胸口痛或不適有13宗，心悸10宗、血壓高11宗、出現手部或身體麻痹有六宗；毋須入院皮疹或蕁麻疹（風癩）有三宗，另有約兩人面癱，勢影響市民接種意欲。港大感染及傳染病中心總監何栢良引述數據，指智利雖有32%民眾已接種科興，但過去30日每天新增個案未見回落，最新單日個案有5,734宗，未能為抗疫帶來曙光。

政府專家顧問許樹昌指，如市民「甩底」未有如期接種第二針，對社會群體免疫絕對有影響，因科興疫苗完成打第二針後，按藥廠數據可達62.3%保護率，但若果只打一針，保護率肯定會降低。他稱市民若接種首針後出現過敏反應包括出紅疹，特別是出風癩，暫不建議打第二針，若市民希望繼續接種，應先諮詢過敏科專科醫生意見。許指接種科興28日後，理論上可轉打另一款針，惟暫未聽聞政府有相關安排。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明亦指第一劑疫苗主要是讓免疫系統「認識」病毒，反應較弱，第二針反應會較強，故如打第一針即出現嚴重過敏反應，應暫緩接種第二針，「驚本來係輕微過敏變成嚴重過敏」。崔又提醒其他市民應完成兩針接種，因為只打一針，保護率或僅足以維持一至兩個月，變相浪費第一針疫苗。

另外，香港大學微生物學系與內地公司合作研發的噴鼻式武肺疫苗本周一已抵港。港大微生物學系講座教授袁國勇稱瑪麗臨床測試中心將展開第一期臨床試驗，會招募約150名年輕人。他指因香港很落後，沒有疫苗廠，相信最多只能做第一期臨床試驗。