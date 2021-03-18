有關區議員宣誓的《公職條例草案》周三正式提交立法會大會首讀，內會亦於明日（19日）會議就「完善」選舉制度成立小組委員會，4月再過渡為法案委員會，立法會主席梁君彥已打開口牌，指明願意「加會」開快車審議。而在兩條涉及政制及內地事務局範圍的條例全速推進之時，據聞政制局內自去年尾開始有「跳船潮」，至少3名政務官先後離職，未知是否頂不住北京的政治任務。

根據立法程序，區議員宣誓的法案提交立法會首讀後，會交由內會決定是否成立法案委員會，有建制派議員指，雖然政府「好心急」，但亦要成立法案委員會審議，擬由身兼行會成員嘅自由黨張宇人任主席。

下周三通過修改《議事規則》審議宣誓草案時間「有數得計」

有熟悉程序的議員預計，法案委員會審議時間不會太長，參考前年仍有泛民參與的《國歌法》審議經驗，預計3個月內可以完成。他並解釋，建制派之前修改《議事規則》，下周會在立法會大會通過，屆時每個法案委員會限制15個委員加入，而且沒有了泛民「拉布」阻撓，議員發言時間「有數得計」，若然委員真的有很多疑問（好大機會不會有），亦可以密集開會處理，同時更有議員指，唔介意區議員宣誓、「完善」選舉制度兩個委員會雙軌並行，只要可以落實「愛國者治港」，怎會介意多開會？（為何平常開會又屢不見影？）

立法會建制派全力支持之際，並非所有政府中人都頂得住北京要求的「政治任務」。據聞負責區議員宣誓以及選舉改革的政制及內地事務局陸續有AO跳船；有知情人士指，有些AO不願意做「刀手」幫凶，憤而離職；而在移民潮之下，AO不難在其他公營機構，或者私人公司搵工，再加上公務員要宣誓，一旦被指控違誓，可能監都有得你坐，倒不如跳出政府，或者更好世界。

政制局回覆《蘋果》查詢時確認，過去3個月該局有3名公務員離職；至於所屬職級，發言人只強調：無補充。

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