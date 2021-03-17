【本報訊】本港疫情稍為回落，昨新增11宗確診，其中八宗屬本地個案，當中兩宗源頭不明，並有約10宗初步確診。38歲男督察（第11325號）接種科興後確診，衞生防護中心透露，該督察一家四口3月7日曾到另一確診者寓所聚會，3月12日打針，兩日後初步確診，相信他打針前已受感染，認為其確診與接種無關。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨指，該男督察一家四口3月7日到染疫朋友家中聚會，相信他打針前已被傳染，「唔係打完針之後中招」，張多番強調其確診與接種無關。張又指，疫苗需打兩針，若與第二針相隔一段時間後確診，才會列入疫苗功效問題。她認為隨着越來越多市民接種，即使打針後染疫「自自然然會有啲」，因「疫苗嘅保障唔係百分百」。

張不耐煩指與打針無關

被問到男督察體內的病毒數量，張竹君並無回答，「唔覺得個案同疫苗係有關，所以唔需要理CT值、抗體嗰啲問題」。記者多次追問後，張更語帶不耐煩謂：「呢個case同打針冇關係吖嘛！」

翻查衞生防護中心資料，男督察的11歲女兒（第11326號）是早前確診、同就讀九龍塘官立小學的12歲男童（第11273號）的同學，他們最後上課為3月5日。男督察一家3月7日到該男童位於將軍澳康盛花園2座的單位聚會，張指兩家人是朋友。該男童3月11日最先發病，其42歲父親兩日後發病，兩人先後3月14日及15日確診，男督察3月14日知悉事件後檢測，最後確診。

呼吸系統專科醫生梁子超指，無論接種第一或第二劑疫苗，通常打完針14日後才產生抗體保護，而武肺有14日潛伏期，「呢兩個因素加埋，通常打完針後14日唔會被計算為疫苗有效保護期」。他指該男督察3月7日到過確診者寓所聚會，3月12日接種疫苗，當時並無病徵亦無檢測，至3月14日檢測後始揭發中招，「佢感染風險嘅時間比打針早，打時身上係咪已經有病毒？當時冇檢過，冇人知」。

至於該男督察接種疫苗是否有助減輕病情，梁指暫未有醫學證明患者染疫或暴露感染風險後，接種疫苗有助減輕病情，「所有疫苗所講打針後可減輕病情，係講緊未中招前接種嘅保護率，中招後再打針，係冇任何研究做過，理論上要時間建立免疫，病毒潛伏期可以相當短，理論上中招或暴露感染風險後先打，睇唔到好大嘅保護性。」