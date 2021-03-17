【本報訊】美國國務院根據《香港自治法》去年10月的報告發佈更新內容，再點名多24名中港官員損害香港自治，制裁措施包括凍結資產或被拒入境等。這24人早前已被財政部列入制裁名單，與他們有交易的金融機構或被制裁。

根據《香港自治法》，美國總統可以向被點名人士實施資產凍結、拒發簽證或拒絕入境等制裁措施，最遲一年內應實施。由於名單可按情況隨時有變，名單人士如果一年內沒有被除名，將面臨強制制裁。連同早前已上榜的10名中港官員，現時名單共有34人。

早前已被財政部列入名單

新增24人早前已被美國財政部列入制裁名單，當中去年8月公佈制裁特首林鄭月娥、警務處長鄧炳強等11名中港官員所根據的權力，除了來自《香港人權與民主法》和《香港自治法》，也根據前總統特朗普簽署的「香港正常化」行政命令。

按程序，國務院去年10月提交《香港自治法》第一份報告後30至60日 ，財政部要交報告，列出發現與被制裁人士有重大交易的國際金融機構，按《香港自治法》列出制裁措施，例如拒絕由美國機構借貸等，並由總統分兩年執行。但財政部在12月的報告指，未有發現銀行或金融機構，與因制訂國安法打壓港人而被美國制裁的人士有重大交易，因此未有需要採取行動。