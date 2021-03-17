【本報訊】一群中文大學校友早前聯署要求中大校友評議會召開特別會員大會，表決譴責中大校方打壓中大學生會的議案。聯署發起人近日收到評議會常務委員會主席林偉雄回覆，指聯署需要填寫指定聯署表格才有效，拒絕接納其遞交的聯署。發起人指相關章程和規則並無此要求，質疑常委會的做法違規和越權，惟為免常委會再藉故拖延，呼籲校友再簽署和遞交常委會提供的聯署表格。

被質疑越權

發起聯署的中大校友捍衞院校自主關注組在社交網站發帖，稱收到常委會主席林偉雄回覆，指召開特別會員大會須填寫指定表格。關注組認為有關要求完全不合理，因評議會章程和會議規則均無此規定，質疑常委會此舉違反章程。關注組稱正與常委會周旋，但為免再耽誤處理，呼籲校友最遲今日再填寫和簽署表格交回。

關注組成員、第30屆中大學生會副會長馮家強接受本報查詢時稱，希望校友盡快填寫和簽署表格交回，「唔想畀藉口佢哋拖」。馮質疑常委會此舉是無理拒絕符合會議規則的要求，屬於越權。

中文大學早前發出聲明，指新當選的中大學生會內閣「朔夜」針對國家安全的言論可能違法，宣佈暫停代收學生會會費等，「朔夜」最後於上任後即日總辭。中大校友捍衞院校自主關注組呼籲校友聯署，要求中大校友評議會按章召開特別會員大會，表決譴責中大校方做法的議案，要求校方收回聲明和撤回決定。