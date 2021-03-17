全國人大事先張揚的「完善」香港選舉制度，終於端出桌面。這場大龍鳳的發生，是時勢發展的必然，對中共如此，對香港人也如此。

中共以數百萬軍隊為後盾，以人民代表大會為工具，強行制訂違背自己承諾的法規，香港人無法抵抗，這是政治現實，但中共如果以為從此江山大定，不是他們與香港人雙贏，是中共贏了兩次，那中共也太一廂情願。

中共作出這麼一個違背歷史潮流和人心所向的決定，要付出甚麼代價，據說已作了充份估計，稍有常識的人都明白，這個代價至少包括三大方面：

永遠無法與港人和解

首先，中共將永遠無法與香港人和解。中共的野蠻本質，中共的欺騙性經此一役徹底暴露。中共說再多漂亮話，用再多小恩小惠收買，香港人都不會收貨。香港六成以上的市民（其中大多數為年輕人），從此都站在中共的對立面，成為中共最大的隱憂。

香港人不被收服，永遠都隱伏動亂根源。一旦中共面對內外壓力，內部不穩，最先變生肘腋的，一定是香港。失道寡助，反抗之火在地底運行，香港人世世代代，都會向中共索討被剝奪的美好生活，這是中共的噩夢之一。

中共的噩夢之二，是從此再沒有「一國兩制」這支歌仔唱了。香港的政治現實為台灣作了最強烈的反面示範。黑警、惡法與假選舉，一一向台灣人展示「一國兩制」的虛偽本質。

港台唇齒相依，唇亡齒寒，二千多萬台灣人對香港的命運感同身受。隔海相望，冷暖於心，就連與中共最貼心的馬英九，也慨嘆「一國兩制」的死亡，和平統一之路已絕。

噩夢之三，是中共在國際上已成眾矢之的。拜登經營國際抗共聯盟，歐盟原本「唔嗲唔吊」，中共唯恐歐盟不歸隊，以國安法和假選舉來喚醒歐盟。近日七大工業國和歐盟先後對香港問題發表措詞強硬的聲明，美歐之間的裂痕，借此可修復大半矣。

自此以後，西方民主國家將拋棄對中共最低限度的幻想，為了普世價值的存亡，美歐必有共同的長遠對策。外交上孤立，軍事上圍堵，高科技封鎖，都將對中共產生極其深遠與沉重的打擊。

中共走到今日，是歷史發展的必然。從鄧小平的韜光養晦，歷經江朱朝與胡溫朝的「悶聲發大財」，造就習近平當政的「四大自信」。可惜自信沒有帶來與世界的和解共融，卻帶來走回獨裁老路、征服世界的野心。老董當政時發生反二十三條大遊行，溫家寶親到深圳觀察，瞬即作出讓步，不但二十三條擱置，還借老董之頭一用，以平息香港人的不滿。當其時中共羽翼未豐，不得不以退為進。

西方世界圍堵已成形

到習近平手上，財源滾滾來，一闊臉就變。習近平本其紅二代「衙內」性格，更有定於一尊的強烈野心，自以為局勢可控，不惜對香港下重手。以國力強盛為後盾，以紅二代傲慢為本色，這是今日香港厄運臨頭的必然。

中共對踐踏香港的惡劣後果有清醒的判斷，也因為世界局勢的發展，已在中共能力控制之外。習近平的對外擴張威脅西方世界，美國最先驚醒，英日澳印隨之，現在歐盟也在歸隊，西方世界對中共的大規模圍堵已經成形。中共對香港下手，結局如此，不對香港下手，結局也是如此，為維護習近平一尊的威嚴，為防止香港人的抗爭波及大陸，無論結果有多嚴重多不可承受，也只有事到臨頭才去承受了。

最近拜登拉攏日印澳進行「四國安全會談」，其成果影響深遠，西方各國已經來到中共家門口，台灣漸行漸遠，香港水深火熱，對中共來說，局勢沒有最壞，只有更壞。

一切都只是時間問題，中共能霸道幾時，香港人須忍痛多久，沒有人能斷言，但時與勢都不在中共一邊，暴政只能阻延歷史步伐，不能改變歷史趨勢。

方圓

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