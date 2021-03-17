【襲警案上訴】

【本報訊】民間集會團隊去年1月在中環舉行「天下制裁」集會，中途遭警方腰斬，其間六旬司機被指襲擊速龍警員，遭多名警員制服拘捕，頭破血流，同年8月他被裁定襲警罪成，判監一個月。司機不服定罪和判刑向高等法院提出上訴，指找到新證據，可證當日出庭作供的兩名警員「表面信誓旦旦，其實並非實情」，上訴人非但沒有襲警，反遭警員叉頸，要求法官准許呈遞新證據。惟法官陳慶偉指，案發日中環發生的情況「亂晒龍」，屬本案背景，法庭必須考慮，將案押後下月15日宣判上訴結果。

上訴人施振英（61歲，圖）的代表大狀陳詞稱，原審裁判官香淑嫻裁決時指兩名作供警員完全沒有使用任何武力，惟上訴人在定罪後找到新證據，包括影片與照片，可證兩警作供信誓旦旦，其實並非實情，裁判官若看過片段，定必不會形容兩人誠實可靠。上訴人要求法庭接納新證據。

警形容流血為「紅色液體」

大狀指，兩名作供的警員聲稱沒有採用武力，但其實防暴開始驅趕在場人士後，上訴人因遭警員叉頸，於是出於自然反應用手撥開，惟警員卻一擁而上，將上訴人按在地上，並有警員以胡椒噴劑的罐身擊打其頭部，致血流披面。大狀指，從新影片可見，「警方完全沒有動粗」的說法與事實不符，將上訴人流血形容為「紅色液體」，更是牽強。

律政司一方反對新證據呈堂，指若法庭接納呈堂，日後其他案件審訊的辯方，未必會盡其所能預備案件，而在定罪後才作補救，此舉將浪費法庭時間。控方更指，兩名警員證人的證供持平，與呈堂片段大致脗合，反是上訴人原審時指控警員向他揮動警棍，從未提及叉頸。

法官陳慶偉亦質疑上訴人審訊時給予律師的指示與上訴時不同，又指去年1月19日案發當天原獲警方發出不反對通知書的活動，其後已遭腰斬，中環情況更「亂晒龍」，「成條花園道都係人」，重申當日整天發生的事，屬本案背景，法庭必須考慮。

案件編號：HCMA250/20