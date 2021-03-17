【本報訊】本港接連發生接種疫苗後出現嚴重不良反應及死亡事故，令市民對疫苗失去信心。特首林鄭月娥為「谷數」，擬將港人接種疫苗與通關及放寬限聚掛鈎，透露初步考慮市民接種兩劑疫苗後，可放寬檢疫限制。有政黨質疑「醫生同專家都講咗，接種咗（疫苗）嘅人唔代表一定冇事，唔明點解要擺埋一齊」。

民主黨質疑掛鈎無科學理據

林鄭月娥昨出席立法會短問短答環節時，引述專家稱接種疫苗後死亡個案與疫苗無關，認為除了信任，亦要有誘因，指政府一直考慮提供通關誘因，也考慮放寬社交距離措施。她透露當局已初步向中央討論，考慮市民接種兩劑疫苗後，可放寬入境內地的檢疫限制。

林鄭月娥稱，第四波疫情前政府原定計劃讓本港市民免檢疫往返廣東，但其後出現第四波疫情，至今仍未受控，計劃因此未能成事。她認為疫情未受控前，兩地人員往來條件未成熟，但接種疫苗對通關有幫助，呼籲市民接種。

飲食界議員、自由黨張宇人則指，業界在疫情下受極大影響，促政府提供支援，又期望在飲食業界接種疫苗後，政府可放寬社交距離措施。林鄭指未能承諾有新一輪防疫抗疫基金和現金支援，又叫張宇人「加把力」呼籲飲食業界接種疫苗，指該群組的接種率不太高，要繼續努力。她更稱，防疫需要市民全力支持，若政府要求市民強制檢測，鼓勵市民接種疫苗，但市民不配合的話，將無法「清零」。

民主黨醫療政策副發言人袁海文表示，對於政府將接種疫苗和放寬社交距離限制掛鈎存有疑問，「醫生同專家都講咗，接種咗（疫苗）嘅人唔代表一定冇事，唔明點解要擺埋一齊」。他認為政府首要令市民對疫苗安全有信心。