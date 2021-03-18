政府今年1月突提出引入電話卡實名登記制度，外界擔心個人私隱將受監控，政府一意孤行，只肯把公眾諮詢期延至本周六。公民黨隨機抽樣訪問758位市民及研究過後，決定反對實名制立法建議。該黨指SIM卡實名制不一定能防範罪案，甚至有可能冤枉無辜。同時，5G可追蹤用家的精準位置，市民出入時的私隱很有可能外洩，公民黨擔心警方濫權，動輒要求電訊商提供市民登記資料。

公民黨指，SIM卡實名制並不如政府當局所述，是防範罪案的靈丹妙藥，因為騙徒不一定要以本地電話號碼登記，以電郵地址或者Facebook帳戶亦可，即使騙案只能以本港電話號碼才能進行，騙徒也不見得會利用自己的真實姓名來登記有關電話號碼：「執法部門追查輕則被轉移視線，重則冤枉無辜。」

該黨引述歐盟在2012年曾向各成員國了解實名制的好處，結論是無證據顯示有助調查罪案：「由此可見實名制與罪案減少未必存在因果關係。」該黨指，為推銷實名制，保安局羅列了一系列牽涉「太空卡」的嚴重暴力罪案，但該黨民調發現，較多受訪者認為有關說辭過份穿鑿附會，48.5%受訪者不認同有關說法。

根據諮詢文件，登記的個人資料將由電訊商保存。公民黨指出，建設、營運數據庫所需開支甚鉅，如澳洲各電訊商每年便需花費近8,000萬港元維持其數據庫的運作，若電訊商把有關開支轉嫁用戶，電話費勢必上漲，其調查亦顯示，有55.7%受訪者傾向不能接受電話費因此而上升。

近6成人憂警方濫索電話卡資料

按諮詢文件建議，執法部門可在一名不低於等同警司職級的人員授權下，便可要求電訊商在沒有法庭手令下提供電話智能卡的登記資料。公民黨認為警方或濫權：「公民黨認為此內部授權機制是『自己人審批自己人』，缺乏有效制衡，容易出現濫用權力之情況。」該黨的民調顯示，60%受訪者對有關安排表示「非常擔心」或者「擔心」。

在5G發展下，由於在街頭巷尾也有小型基站，能時刻與市民的智能手機連線，這變相可追蹤和監察市民身處的精確位置，令政府與電訊商所掌握的不單是某台機器的所在，而是每位市民的動向。而公民黨的民調顯示，55%受訪者認同以上情況有機會成真，構成私隱隱患。

公民黨認為，今次的立法建議的諮詢期過短，只有50天不足以讓市民清楚理解、思考並且作出回應。該黨的民調顯示，55%受訪者認為諮詢時間不足：「以往就重大政策諮詢公眾，一般均會預留約三個月時間。我們譴責當局今次快刀斬亂麻，企圖蒙混過關。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！