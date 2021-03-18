前年6.12在金鐘腹部中彈的退休漢「老吳」吳應武，被指去年1月在旺角坐在行人路上不願離開並掙扎，被控一項抗拒警務人員罪。案件今在西九龍法院開審，當日拘捕被告的警員供稱，警告被告3次他都不願離開，故以非法集結罪將他拘捕，但被告卻將手放在心口、使警員難以將他雙手鎖上手扣，期後被告又放軟全身，不願意被押上警車。

被告吳應武（59歲）否認去年1月19日在旺角「潮流特區」外抗拒警員22266。案件由裁判官劉淑嫻審理。代表被告的資深大律師潘熙庭上透露，被告早前曾患骨癌及羊癇症；前年則患肺癌及哮喘，需定時服用多種藥物，或需較長時間休息。

控方傳召警員22266作供，惟一名警員入庭交出委任證，裁判官發現他的警員編號為25666，並以李偉翰（譯音）的名稱宣誓。裁判官指出「22266喎！未到你喎！」李稱：「對唔住，我聽錯咗」然離開法庭。

其後警員22266梁國華（譯音）入庭作供，他現駐守尖沙嘴警署軍裝二隊，當日以防暴裝當值，指揮官是督察李偉翰（譯音）。他指當日接報到彌敦道近登打士街執勤，任務是防止內街的約200名非法集結人士衝出彌敦道堵路。李姓指揮官下令驅散後，部份示威者四散，而警員則在於西洋街南街及登打士街重組封鎖線，此時梁見到被告與一位女士坐在地上、警方封鎖線後面。

警設防線向記者噴椒

梁向兩人發出警告，指兩人涉干犯非法集結，請他們即時離開，否則可能作出拘捕。首次警告後，女子離開，但被告沒有離開。第二及第三次警告均無效後，他正式拘捕被告非法集結。

梁稱聲，初時被告背向牆、面向警員，在上手銬時被告表現「有啲掙扎」，有揮動雙手；故警員便「擰轉佢、想將佢反手上膠手扣」，被告就將雙手放在心口前面收起。梁形容被告表現不合作，「令我不可以順利使用膠手扣」，當時需用力將他的手屈到背後上手銬，其間被告腳曾經向後踢。上了手銬後，被告由警長控制雙腳，但仍表現得不合作，被抬起時放軟身體，不願意被押上警車。梁與警長一同抬他到警車，再將他交給偵緝警員11712處理。

控方播放案發時的新聞片段，顯示多名防暴警員設立防線，其間有防暴警員情緒激動，將胡椒噴劑舉高，近距離噴向身處行人路的記者群及大聲呼喝「全部立即離開！」多名被噴中記者立刻咳嗽，並稱「好嗱呀！」，有男記者稱「×你老母，部機幾萬蚊㗎。」有警員稱「我哋警告咗你㗎啦！」

警員案發後10個月再錄口供 提全新內容

有記者中椒後問旁人「有冇水」，有直播記者旁白稱「無人倖免，不少人正在咳嗽，表現痛苦。」而當記者們正在沖眼時，鏡頭正正拍攝到案發情況，顯示被告被制服在地上。因記者被趕到較遠的位置，所以無法近距離知悉被告該處發生何事，鏡頭只能從多名警員雙腳的縫隙中，看到已被制服的被告頭貼地，表情狀甚痛苦。旁白記者稱：「警員按下一人，唔知做咩要撳低佢，睇唔到。」

盤問下，梁承認自己為事件錄取三份口供，第三份口供在案發10個月後錄取，他稱收到通知刑事偵緝警員要求，將案發時「拘捕過程寫得詳細少少」後錄取。梁亦同意第三份口供部份內容在記事冊及第一份口供並沒有提及過，同意此情況並不理想。審訊明續。

【案件編號：WKCC2375/20】

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