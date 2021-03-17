【本報訊】美國國務卿布林肯跟中共中央政治局委員楊潔篪在中美「2+2」會談前夕，根據《香港自治法》去年10月的報告發佈更新內容，批評全國人大「單方面破壞」香港的選舉制度，並點名24名中港官員損害香港自治權。連同《香港自治法》報告早前點名的行政長官林鄭月娥等10名官員，有關制裁名單增加至34人。該24人此前已被美國財政部列入制裁名單。

美國國務院昨日更新報告內容，布林肯在聲明中表示他前日聯同國防部長奧斯汀與日本外務大臣茂木敏充及防衞大臣岸信夫召開部長級會議，提及有必要捍衞共同的民主價值及追究嘗試威脅及破壞這價值的人，《香港自治法》報告發佈更新內容，正反映美國對中國干預香港選舉制度深切關注。

他認為中方修改選舉制度是進一步破壞了曾向港人承諾的高度自治，亦違反了《中英聯合聲明》。他表明外國金融機構若跟名單上的這些人有交易，可面臨被美國當局制裁。

布林肯：將續為港人自由發聲

這24人包括美國財政部今年初宣佈制裁六名與大搜捕行動有關的人士如全國人大常委譚耀宗、警務處國安處處長蔡展鵬、警務處助理處長（國家安全）江學禮；亦包括財政部去年11月已宣佈制裁的四名通過港版國安法鎮壓香港異見者的港警高層及中國駐港官員，如國務院港澳辦副主任鄧中華、香港副警務處長劉賜蕙、香港警務處國安處高級警司李桂華等，以及14名全國人大常委會副委員長。

布林肯指一個尊重人權、自由和政治多元化的繁榮及穩定香港，是符合香港、中國以及整個國際社會的共同利益，美國將聯同盟友繼續為港人權利和自由發聲，並會在中國未能履行其責任時有所行動。

國務院去年10月就《香港自治法》向國會提交的首份報告，曾點名行政長官林鄭月娥等10名官員損害香港自治，上述24人是新列入《香港自治法》下的名單，他們此前分別被列入另外三份制裁名單。

學者：世界看清港險峻局面

中國外交部發言人趙立堅回應表示，美方依據所謂《香港自治法》制裁中方人員，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，充份暴露了美方干涉中國內政、擾亂香港、阻撓中國穩定和發展的險惡用心。中方對此堅決反對並予以強烈譴責，已經採取必要的反制措施。

香港特區政府譴責美國國務院的最新舉措，對於現屆美國政府沒有改正其上屆政府的明顯錯誤，反而選擇採取同樣的錯誤行徑，無視國際通例，干涉屬於中華人民共和國內政的香港特區事務，表示極度失望。

全國人大常委譚耀宗昨發聲明，批評美方向金融機構施壓的行為可恥，又引述全國人大常委會副委員長王晨，指他在全國人大會議上，已經強烈批評有關的脅迫行為。譚又指，任何國家都無權以任何藉口，干涉香港的內部事務，重申香港特區事務完全屬於中國內政，表明會一如既往，努力參與全國人大常委會的工作，繼續真誠為國家及香港作應有貢獻。

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，在目前國際大環境下，中美首度會面不會有實質成果，美方預視會後只會各自表述，中國態度繼續強硬，自然不用客氣，美方就率先擺出底線，而香港是中美角力的其中一環，美國的關注令世界各國更清晰香港的險峻局面。他估計美國對中國的強硬，亦一洗特朗普年代的外交政策，與亞太、印太及歐洲盟友清晰立場，為重整外交陣線的重要一步。

正於南韓首爾訪問的布林肯，昨與南韓外長鄭義溶會談時提及中國及香港，布林肯指，正目睹民主在全球範圍內嚴重倒退，譴責中國以高壓手段侵蝕香港自治，削弱台灣民主，打壓西藏人權及主張南中國海主權，這些行為都與人權法相牴觸。

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