香港電台昨日傳出新任廣播處長李百全再抽起多個節目，包括與教育局聯合製作的《卓越教室》。《蘋果》獲悉，李百全曾稱就節目被抽起親自向教育局解釋。港台事隔一天回覆指，節目編排及調動，屬內部運作事宜，不會作個別評論。港台工會斥，李百全借詞進行政治審查，手法粗暴，又指李原定今午到觀塘新辦公室視察，卻臨時改以Zoom頂替，行徑「閃閃縮縮」。

據了解，零傳媒經驗的廣播處長李百全，腰斬教育電視部正製作的新一輯《香港故事》，其中訪問初選大搜捕被捕人李芝融及曾因蠔涌爆炸品案被判入獄的彭艾烈兩集。另外，曾為7.21事件報道進行車牌查冊被捕的蔡玉玲，製作有關特殊教育的《卓越教室》，及黃店「渣哥」妻子譚小環有份拍攝的《環顧日常》同樣被抽起，未知原因。

其中《卓越教室》為港台與教育局每兩年聯合製作一次的節目，推廣「行政長官卓越教學獎」，最新一輯共8集，由本月7日至下月25日，逢星期日晚上8時在港台電視31播出。有港台消息人士指，李百全稱會親自致電向教育局解釋，不許港台中層管理人員介入。《蘋果》正向教育局查詢事件，有待回應。

食環署稱無參與製作及選角

同樣傳出被抽起的《環顧日常》則是港台與食環署聯合製作的節目，介紹食環署的公共服務。被指自稱「最着重黃藍」的李百全，抽起譚小環有份參演的一集。食環署今日回覆表示，署方就《環顧日常》的劇本內容提供意見，劇集製作及選角事宜則由港台負責，署方並無參與。至於港台曾否向食環署解釋抽起該集一事，食環署未有回應。

港台至今晚近10時才回覆，卻未有交代事件是否屬實及節目抽起的因由，只說港台在電視頻道上的各種節目編排及調動，屬內部運作事宜，不會作個別評論。港台又指，一向會與其他政府部門合作，聯合製作各式節目，至於節目的製作、宣傳和播放等安排，會適時與相關部門緊密聯繫及溝通。

「原來俾『因港台節目被捕』嘅人掂過，都已經唔播得」

另有港台中人指，被抽起的節目前線人員仍未清楚詳情和原因，透露有員工認為今次「最離譜」的是蔡玉玲參與製作的《卓越教室》竟被抽起，因節目已是政府的宣傳節目，質疑：「原來宣傳性節目俾『因港台節目被捕』嘅人掂過，都已經唔播得。」

至於有傳《香港故事》彭和李兩集被腰斬，消息指，彭已是釋囚，亦無在節目上談及「政治嘢」，有港台員工形容李百全是歧視更生人士，質疑李違反《約章》。消息也質疑，李百全是否因李芝融是被捕人士，「未審先當佢係犯？」而黃秋生同譚小環，也難免令人感覺李百全是認為「畀平台黃人」，才將涉事集數抽起。

該消息人士批評，事件令人覺得李係要「掃黃」，做法顯然不是像李當初所說般「清高」、「黃藍都要有」，反而是「誅心論」，「唔係講政治都要睇參與嘅人係咩政治立場」。

李百全視察觀塘新辦事處「甩底」

港台工會批評，李百全對內對外也迴避提供理據，卻借詞進行政治審查，手法粗暴，試圖令製作人員自我設限。工會指，處長坐擁大權，卻對節目製作理路不清，更漠視專業，「不理節目內容，純以嘉賓或工作人員身份作出審查抽起節目」。

工會稱，李百全原定今午會到觀塘新辦事處視察，但最終無現身，由副處長代勞，更由公關即場以Zoom形式，跟員工「打招呼」，「若處長自詡做法有理，何不直面員工，指點迷津，偏落得閃閃縮縮，連切燒豬也不敢？」

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