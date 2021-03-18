網民前年12月9日發起「大三罷」，五名男子當日凌晨在上水被捕，他們被指同加入「光復上水、黎明行動」Telegram群組，並響應群組號召當日於天平邨停車場集合及製作堵路工具。五人就串謀刑事毀壞等罪受審，辯方質疑警員在查問被告加入上述群組事宜前，沒有施行警誡，反對將有關口供呈堂。裁判官黃國輝今認為，警員當時有合理懷疑而截停被告，應當對被告施以警誡，遂運用酌情權將被告的回應證供剔除，同時裁定案件表面證供成立，押後至下月14日結案陳詞。

被告依次是地盤工人何國基（40歲）、學生陳家維（18歲）、學生林曉偌（19歲）及17歲陳姓學生被控串謀刑事毀壞罪；男教師謝銘基（32歲）則被控管有工具意圖作非法用途罪，涉及兩把剪刀、兩把剪鉗及一個士巴拿。

辯方早前提出，警方於案發當日在沒警誡下向多名被告查問有關「光復上水、黎明行動」TG群組事宜，對被告造成不公，基於公平性，望黃官拒絕接納該些回答為呈堂證供。

黃官今指，警員查問時並沒打、嚇或利誘被告，惟警員是在有合理懷疑被告干犯罪行下截停各人，理應施以警誡，故決定運用酌情權剔除各被告該些回應為證供。

各被告選擇不自辯，亦不傳召證人。黃官將案押後至下月14日，以聽取控辯雙方的結案陳詞。

黃官於審理本案時，連日向作供的警員證人「發炮」，有罵警員作供態度不當，亦斥當日負責看守證物的警員，指他「乜都唔記得」，看照片時更將藍灰色欄杆錯看成銀色，怒問「你色盲㗎？」

昨日辯方發現警員於案發前一天在記事冊上寫下「重要事項」，要求警員當庭讀出，警員沉默良久後，面有難色地唸出「Love you」，但沒解釋有關字眼出現的原因。

【案件編號：FLCC1704/20】

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