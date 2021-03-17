第二針中國科興疫苗最快下周五（26日）起開打，但近日科興疫苗出現多宗接種後死亡和不良反應個案，已打第一針市民應否繼續接種第二針？哪些情況可能要重新考慮？《蘋果》蒐集六大關鍵問題，幫助讀者抉擇。

Q1：須隔28日打第二針科興？

A：根據藥廠研究，18至60歲接種者的整體有效率為50.66%，若隔28日接種第二劑，有效率達62.3%，科興和本港疫苗科學委員會都推薦隔28日接種。市民如經政府網上系統預約，在接種日前會收到短訊提示，可經系統取消或重新預約第二針，政府暫未設立最遲接種時限。但如打了第一針未如期打第二針，又沒有重新預約，衞生防護中心會派員聯絡。在私家診所接種第一針的市民，可與醫生商討接種第二針時間。

Q2：可否臨時轉打BioNTech復必泰或等待其他疫苗？

A：署方指目前沒有不同款武肺疫苗可互換使用的臨床數據，故接種人士應完成接種同一款疫苗。專家則指理論上14日或28日後可以轉打其他款疫苗，但須視乎政府能否按個別個案作安排。

Q3：哪些人不宜打第二針？

A：署方指曾對同款疫苗的前一劑、有效物或任何疫苗成份出現嚴重過敏反應的人士，都不應接種。專家指一般接種第二針疫苗會較第一針出現較強免疫反應或副作用，如第一針曾出現「生風癩」或小量紅疹，都建議須再諮詢過敏科專科醫生。而慢性病控制較差、近期中風或心肌梗塞、懷孕以至哺乳婦女都不適宜接種；患高血脂病人應由醫生作評估。

Q4：未如期打第二針有何後果？

A：接種第一針整體有效率只有約50.66%，抗體會隨時間減少，專家估計約兩、三個月後可能已回落至低水平，如大量人沒有接種第二針，將影響群體免疫。

Q5：至今多少人首針後死及不良反應？

A：截至3月15日，種科興疫苗後累計有7人死亡、1人危殆，另外有最少50宗需入院的不良反應個案，常見包括暈眩、胸口痛、心悸或血壓高等症狀。疫苗臨床事件評估專家委員會初步認為7宗死亡個案與接種疫苗無直接關係，但須待解剖報告出爐才有最終定案。

Q6：如有副作用或死亡，可獲疫苗基金賠償？

A：食衞局疫苗保障基金已運作，嚴重異常事件如已得到註冊醫生證明，經疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估時得出結論為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」，受影響人士可獲發一筆過款項。保障基金暫未接獲任何申請。

資料來源：綜合上述專家、政府疫苗接種計劃網站、《蘋果》資料室

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