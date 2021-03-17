香港第四波疫情放緩，冠域商業及經濟研究中心主任關焯照以衞生署本地感染個案（不包括輸入個案）數據編制疫情指數，繼續分析第四波疫情走勢。按其編制的疫情指數，每一波疫情總確診人數會出現一個S形走勢；而「接觸點」早前已出現，即代表每天平均確診宗數增幅已見頂。

衞生署今日（17日）公佈新增11宗確診個案，3宗為輸入病例，其餘8宗為本地個案，至於源頭不明個案有2宗，而初步確診個案則有10宗。根據S形曲線的走勢來看，轉勢點和接觸點分別出現於上年12月10日和今年1月9日。

今日的本地個案跌至8宗，較昨日的13宗少5宗，反映近期發生的健身中心爆疫而引攻群整感染的問題已差不多完全受控。此外，初步確診病例下降至10宗，看來第四波疫情已接近完結，因此特區政府需要開始考慮逐步放寬抗疫措施，希望能夠盡快推動經濟回穩。

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