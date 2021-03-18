教育資助委員會將就新一輪學額分配計劃向教育局提交建議，有傳媒報道，教資會發信列明計劃最新指標，政府要求資助大學將《港區國安法》教育列為必修。教資會主席唐家成接受《蘋果》查詢時未有正面回應是否屬實，僅稱信件內容屬機密。教協會長馮偉華擔心，院校或為競逐學額而在課程增加大量國安內容，「大家爭相討好，甚至揣摩政府想做幾多嘢」。

楊潤雄曾出席上月相關會議

教育局局長楊潤雄早前稱，已與數名資助大學校長會面，商討如何在校内推行《國安法》教育。《立場新聞》今（18日）引述消息指，教資會就2022至2025年度學額分配計劃向院校發出「啟動籌劃信件」（Start Letter），列明「宏觀規劃指標」，當中要求將《港區國安法》、憲法及《基本法》教育列為必修，教育局局長楊潤雄更有出席上月討論有關議題的教資會會議，惟信件及會上均未有建議納入必修的具體形式。

根據現行機制，八大每3年須預留約5%一年級學士學位學額，由教資會按照各大學提交的「學術發展建議書」將學額重新分配。教資會向院校發信，列出下一個3年期的政策及撥款目標，以及由政府訂定的「宏觀規劃指標」，包括對特定界別或專業的人力需求。

教資會主席唐家成接受《蘋果》查詢時稱，上述信件屬機密，又稱因「做緊呢啲工作要好緊密」，故暫不便評論。

教協會長憂大學或爭相討好

教協會長馮偉華表示，獲分配學額多寡會影響大學資源，擔心院校為了競逐學額而在課程中增加大量國安内容，變相減少學生學習其他知識的時間，「大家爭相討好，甚至揣摩政府想做幾多嘢」。馮又指，過往政府訂定的「宏觀規劃指標」多是建議增加與職業相關的實習，他從未聽聞在指標中「指定要教啲咩」。

教育局表示，教資會計劃於年底向政府提交該3年期的撥款建議，由於規劃工作正在進行，不會評論揣測性報道；又指各院校均有責任開展國安教育，局方正在保障學術自由及院校自主的原則下，與各大學保持溝通，以確保大學履行有關維護國家安全的法律責任。教資會亦拒評論，稱須對信件內容保密，以確保規劃工作公正嚴謹。

《蘋果》正向八大查詢。

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