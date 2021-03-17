【送暖高牆】

牆內被囚手足為香港付出沉重代價；牆外的讀者來信，愧疚未能分擔他們經歷的艱苦，惟願與手足同心同行，齊上齊落；亦有讀者來信，分享跟47子過去相遇和合作的點滴，感謝對方為社區帶來生氣，希望早日如常再服務社區，並藉書信彼此互撐，讓永不氣餒、永不言敗不只是口號，更是熱愛香港的同路人之共同見證；也有區議員來信，期盼牆內的同事重獲自由後，可拍一張久違的合照。

（讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com，或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部）

望你憑信仰挺過艱苦

戴教授：

你好！

感謝你的付出，感受你需面對的一切艱苦卻未能分擔，只能為你和你家人祈禱，希望你盡量保重身體，憑着信仰能夠挺過這段日子。

Ada See

縱歷低潮，初心不變

手足們：

在這場運動裏，我們經歷了無數低潮，如今你我雖相隔，初心卻不變。

是的，世界並沒有因此變得美好，但我確信，看過人間的美好與灰暗後，我們的心已被眼淚潤澤了。

我們是美好的:)

想念你們的木子

感激你為「圍城」帶來生氣

親愛的K：

雖然我不是嘉湖的街坊，也不是住在天水圍的居民，但一直有留意你們幾位議員的社區工作。還記得以往多由不務正業的人士佔多數的議會，基本上就是每年搞搞嘉年華，大時大節辦幾場歌舞表演，還「附送」一些四不像的燈飾，細看資料，原來動輒也就數百萬，而那些都是我們辛苦工作繳納的稅款一部份。

卻說天水圍在多年前給人的感覺，就是個「圍城」，尤其當大量公共屋邨相繼落成後，也有點讓人透不過氣來，社區設施、交通等配套亦缺乏。過往在天水圍會迷路的我，也多虧了智能手機的發明，才避免了「蕩失路」的尷尬。

我還記得因工作緣故，要去一個名為「天秀墟」的地方，說來真是迂迴曲折，當時交通仍未有那麼方便，而且「天秀墟」真的位處邊陲，實在不好找，甫到現場時，更「大開眼界」，當中可謂要甚麼、沒甚麼，真是不知哪位天才說要來取代天水圍河邊的「天光墟」，更有檔主跟我分享，不知道政府為何要邀請他們「入局」，真是一肚氣。

儘管如此，其實天水圍也有很多值得人發掘的地方。例如佔地廣闊的天水圍公園、連接多個屋邨的河畔長跑徑、新北江商場美食等等，我相信也深得街坊們的喜愛。特別是濕地公園，畢竟香港能讓人棲息的地方已是買少見少，更遑論是候鳥們。有一次，也是乘工作之便，帶了一班小朋友參觀濕地公園，其實我和他們一樣興奮，因為當時我也是第一次到此一遊。接觸大自然讓人感覺舒適，而且能夠近距離觀看不同種類的候鳥，實在非常難得。

上述都是一些我從小到大，對天水圍的印象。話說回來，想寫信給你打氣的原因，除了很欣賞你們幾位年輕人為天水圍區帶來的生氣外，也是因為「我地有筆」專頁分享你在成為議員前的事迹。年僅廿五的你，原來曾已是業主、老闆，只因世道如此，決定投身社區，改善街坊們多年以來求助無門的苦況，除了敬佩，更是感謝。要放棄辛苦經營回來的事業，殊不簡單，而且家庭的負擔也不足為外人道，若不是非一般的能耐和堅持，相信也難以繼續下去。

其實最想說的不是加油，而是街坊們對你們幾個年輕人為社區帶來的不同，是有目共睹，他們也衷心期望你能早日可以如常服務社區。

支持者K上

撐落去，煲底見

致47人：

撐你呀！

雖然好攰，但我會撐落去㗎，

希望你都可以撐落去。煲底見呀！！！

Thanks

Gary TANG

不畏暴政，一齊前行

致200名在囚手足：

時窮節乃見，一一垂丹青，各位手足為香港不惜犧牲付出個人沉重代價，港人已親眼目睹會銘記心中，雖未到驚天地泣鬼神，但在國際上已受到極大關注。

各位手足，港人與你們同心齊上齊落維護香港，永不畏艱、永不畏難、永不氣餒、永不言敗與不畏暴政一齊勇往向前行。願天庇佑各位身心康泰！願榮光重歸香港！

熱愛香港同路人

Daniel Lau

我哋三個同齡當選

Ben：

記唔記得我同你及區諾軒，同期出道，同期當選，甚至係同年齡當選？

記得有一日，你笑住同我講：「我哋三個仲未影過一張合照喎！」我笑咗一笑，然後就走咗，唔係因為我「寸」或者「高傲」，而係本身我就係有性格障礙，我就係驚同其他人混熟、永遠會對「同行」充滿戒心，假面具總係掛喺臉上。但阿Ben你永遠對我伸出善意嘅手，約我下午茶；搬去馬鞍山後又探訪我辦事處，想多個朋友，我係知道嘅。

近日睇親47人案嘅新聞，我同辦事處同事好多時都會忍唔住喊，入面有好多我哋嘅朋友；Ben，我哋之後一定要好好坐低，仲要影一張咁多年嚟都影唔到嘅合照，除此之外，承諾終生請你哋食下午茶，因為身為香港人嘅我，是欠你哋嘅。

沙田區議員麥仔