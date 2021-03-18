繼東鐵綫新訊號系統上月發生多次假衝燈事故，據知，荃灣車廠近日亦有一列車衝過信號燈。港鐵承認事件，指昨日（17日）下午4時許，有一列非載客的荃灣綫列車越過車廠內一支尚未有前進信號的信號燈，列車隨後遭煞停，而涉事車長已被暫時調離駕駛職務。

港鐵指，事故發生於昨日下午約4時45分，一列非載客的荃灣綫列車，由荃灣車廠出廠前往荃灣站準備提供服務時，越過車廠內一支尚未有前進信號的信號燈，車長隨後煞停列車。

港鐵續指，事發後已即時安排工程人員做檢查，經檢查後設備狀況正常。車務控制中心隨後亦作出列車調配，事件對荃灣綫列車服務「影響輕微」，但未有提及影響範圍，僅指港鐵十分關注事件，而涉事車長已被暫時調離駕駛職務以配合調查。

訊號系統屢生事故 上月曾一晚19次「假衝燈」

港鐵的訊號系統一向事故頻生。東鐵綫新訊號系統上月啟用，惟在啟用前已頻頻出現「入錯線」、「假衝燈」等問題。即使訊號系統啟用後，仍有工程車「假衝燈」，更有傳媒揭發一晚出現19次「假衝燈」情況。

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