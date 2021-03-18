元朗7.21白衣人暴動及傷人案續審，聆訊踏入第19天，控方在庭上播放涉及兩名被告當晚襲擊市民的片段，最後以第六被告「飛天南」吳偉南突然暈倒在地作結。法官及後要求各被告脫下西裝外套、眼鏡及口罩等，讓他不同角度觀察他們的樣子。其間主控周天行要求第八被告蔡立基「𠵱起棚牙」並「要笑嘅」，結果反被蔡要求「你做一次畀我睇下。」另外辯方指，第六被告「飛天南」吳偉南極有可能出庭自辯。

控方今早先播放與第五被告鄧懷琛（60歲）及第六被告「飛天南」吳偉南（57歲）相關的片段。片段所見，被指為鄧懷琛的男子在英龍圍牌坊附近，從後捉住一名身穿白底黑間條恤衫人士，遭現場人士勸阻。其後鄧在雙方衝突期間，手持幼身棍狀物向市民揮打，又被拍到在J出口外手持枴杖，與站內人士對峙。鄧穿過半開的捲閘進入西鐵站，最後在約凌晨12時32分離開。

飛天南吳偉南則在英龍圍與市民對峙，雙方一度有推撞，有市民高舉雙手。其後雙方衝突，吳用粗身木棍向市民揮打。片段最後以吳突然暈倒在地作結。

控方所有片段播放完畢後，法官葉佐文邀請各被告逐一步出犯人欄，脫下西裝外套、眼鏡及口罩等物品，並要求他們轉身面向不同方向。其間主控官周天行要求第八被告蔡立基（40歲）「𠵱起棚牙」，蔡應要求張開嘴巴，周天行指示謂：「要笑嘅。」蔡語帶不耐煩謂：「你做一次畀我睇下。」周迅速脫下口罩示範，蔡再度演示，周沒進一步要求。

法官葉佐文及後問各辯方大狀，若案件表證成立，各被告會否出庭作供。代表「飛天南」吳偉南的大狀透露吳「極有可能」出庭自辯，並可能會有兩至三位辯方證人講述吳未到場前的活動。

葉官押後案件至下周一續審，預料將裁定案件表證是否成立。

6名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。被告「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）承認暴動罪，還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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