身兼終審法院非常任法官的英國最高法院院長韋彥德,早前據報短期內決定是否繼續擔任終院非常任法官。韋彥德昨在英國國會聽證會上雖未有透露其決定,但明言若香港情況到了他們不能再基於良知做下去,他便不會留任。

韋彥德昨以視像方式出席英國國會聽證會。他在會上稱,會定期與英國外相和司法大臣檢討,自1997年回歸起派英國法官到港的安排。他預期短期內會有下一次會議,表明「當然」會考慮香港不斷變化的局勢,若香港司法獨立被破壞、法庭行為可能違反法治,又或香港局勢變化至不能基於良心做下去,他就不會留任,強調「你可以放心,我不會容許置(英國)最高法院的名聲於險境。(You can be assured that I won’t allow the Supreme Court’s reputation to be put at risk.)」

不過韋彥德也指出,他覺得他對港人有責任,香港大律師公會和律師會都支持外籍法官參與的安排,甚至民主派召集人都支持,故此要十分小心處理留任問題。

韋彥德及另外兩名終院其他普通法適用地區非常任法官,於去年5月獲特首林鄭月娥延長任期3年,韋彥德的任期到2023年5月底才結束。而去年7月《國安法》生效後不久,韋彥德曾表態指《國安法》很多條文值得關注。

