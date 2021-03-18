去年5月21日，有網民在元朗西鐵站發起「7.21唔見人十個月」活動，當日下午起有多輛警車於形點（Yoho Mall）商場一帶戒備。其後商場外發生四車連環相撞，涉及兩輛警方「豬籠車」、一輛紅色小巴和一輛寶馬私家車。肇事警車車長早前承認一項不小心駕駛傳票控罪並已罰款，小巴司機日前入稟區域法院，向警方追討索償。

原告吳沛全，為涉案小巴司機。入稟狀指，他於去年5月21日駕駛小巴到青山公路元朗段近形點商場時，有警車從後「爬頭」並停泊在小巴前方一至兩米。未幾小巴被後方疑收掣不及的車輛撞到，小巴向前衝撞停泊警車的車尾，原告即時感到他的頸部、左手和左手肘有痛楚。他向後查看，發現一輛私家車在小巴右後方，另一輛警車則停在小巴車尾。

原告現入稟就意外造成的人身傷害和損失等，向代表警務處處長的被告律政司司長索償。案件8月23日作正審前聆訊。

從後撞向小巴的警車，其司機早前已承認一項不小心駕駛控罪，已就傳票罰款1,800元。根據網上車cam片段，該輛警車疑收掣不及，撞向前方小巴，小巴再撞向前方停下的首輛警車。後方警車司機扭軚，再撞向鄰線的紅色寶馬。當時報道指，小巴司機和一名小巴乘客受輕傷，警車則有多名防暴警員下車了解，包括有「光頭警長」綽號的劉澤基。

【案件編號：DCPI767/21】

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