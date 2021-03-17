【本報訊】2016年大年初二旺角「魚蛋革命」中，外號「美國隊長」的容偉業因涉暴動及襲警罪，前年判監三年，昨刑滿出獄，約20名市民及親友到監獄外「接放學」。容重獲自由，稱感覺回到另一個世界，流露掛念家人之情，同時感慨香港「好似大陸咁未審先判」，令他打消從政念頭，現只想過正常人生活。他寄語港人：「見步行步過生活！」

現年36歲容偉業，審前還柙加上判囚共在獄中度過約兩年歲月。接近20名支持者昨到赤柱監獄外等候，包括東區區議員曾健成及深水埗區區議會副主席伍月蘭等。

昨日約九時許，容偉業穿上當年出庭時所穿的藍色西裝，捧着大包「包頭袋」步出，在場人士即時拍掌歡呼。容精神不俗，聲音響亮，不斷說：「哈囉哈囉」、「多謝大家」，其間伍月蘭上前與他相擁。有義工為他送上手提電話，他隨即致電嫲嫲及父親報平安。他笑言，出獄前一晚「瞓唔着」，到出獄一刻，又感覺回到另一個世界。

獄中看書學燒焊 閱報受限

「我冇乜特別嘢講，淨係想返屋企見屋企人啫！」他多謝大家並謂：「嚟緊呢段日子，想過返啲正常人生活，其他嘢唔想做太多，多謝大家關心。」又勉勵「香港人加油。」隨後他與親友到「茶記」品嚐久違了的味道，向侍應叫上「一份五香肉丁餐，凍奶茶」，笑指：「終於食返好食嘅嘢，感覺、口感好唔同。」

對於獄內生活，他憶述如行屍走肉，「始終喺入面冇咗自由同尊嚴，就好似奴隸咁。」但亦慢慢適應，有看社運書籍，閒時學燒焊。他更時常閱報留意社會動向、疫情發展，但近年在獄內看報亦受限制，「一有敏感嘢就會被撕走，份報紙唔完整㗎。」容無奈嘆道。至於因反修例運動示威，或參與初選被捕入獄或還柙的人士，他一概知曉，每每遇見一個個等待無了期審判的面孔，容更是沮喪，心感自己如隔岸觀火：「我最多只可以打個眼色，打招呼都唔畀，好難㗎。」

容偉業回想當年自己進擊的行為，演變到現在因初選或言論等便違法，直言香港已經變成一言堂，眼見警署與監獄無分別，「以前連鐵絲網、圍板都冇㗎……（香港）真係變咗，好似大陸咁未審先判。」

放棄從政 將投入社企工作

休息過後，容將投入社企工作，雖曾有一絲從政念頭，但看現今社會局勢，他還是決定放棄，過回正常人的生活。最後他寄語港人：「審時度勢，見步行步過生活，大家加油！」容入獄期間，伍月蘭不時探望，「佢喺信寫到明叫我今（昨）日接佢出嚟。」故她拋開要事一早便趕來「接放學」。

容偉業因每次參與社會運動，都以美國隊長打扮，被人冠此外號。2016年農曆年初二，旺角砵蘭街聲援小販演變成騷亂，容被指揮手大喊「幫手呀」，並與其他人士衝向警方防線。有片段拍到容向警方擲物、拋磚頭等，最終被裁定兩項暴動及一項襲警罪成，前年5月9日被判囚三年。