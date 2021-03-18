毗鄰中聯辦及西區警署的西環均益大廈第三期B座日前出現一宗源頭不明武肺確診個案。政府昨晚宣佈封鎖大廈強檢，逾1,800名今早完成檢測，無人確診，完成檢驗的居民今早7時起獲放行。有居民稱大廈衞生情況一般，強檢可求安心；但有居於大廈的區議員指，昨晚輪候檢測時間一度長達2小時，影響居民作息。

均益大廈第三期居民今早7時05分起輪候當局放行，居民可憑電話短訊或身分證核對其陰性結果證明離開。居民胡先生表示，均益大廈以往也曾出現確診個案，故對大廈內出現源頭不明個案不特別擔心，認為只要做好個人衞生便可。他又指，檢測過程順暢，未來也會考慮注射疫苗。不過胡先生指大廈的衞生情況一般，由於大廈居民眾多，偶爾會看到有用過的口罩隨地棄置。

而居民張女士昨晚則輪候近一小時才能完成檢測，但認為可以接受，「大廈人多，檢測吓都無辦法嘅。」她又稱，雖然解封令她出門時間稍晚，幸獲上司體諒。至於昨晚11時半做檢測的蒲同學至今早7時半才收到結果，她認為檢測未有嚴重影響作息，亦認為全廈檢測有助防疫。

有攜同幼童家長凌晨才完成檢測

不過，居於均益大廈第三期的中西區區議員葉錦龍及黃永志稱，留意到昨晚一度有近千人等候檢測，令輪候一度長達2小時，有攜同幼童檢測的家長要到凌晨近1時才能做到，影響居民作息。他又指，輪候檢測期間，空間內只得4把牛角扇，令空氣頗不流通，認為當局應更在分流方面做得更好。

而黃永志則笑言，昨晚當局派發的物資雖然沒有混亂，但物資中沒有杯麵或午餐肉，僅獲發數包麵，笑稱「點解山頂有午餐肉同杯麵食，但我哋就冇。」

70戶無人應門

政府指在封鎖區到775戶拍門，當中約70戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部份單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

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