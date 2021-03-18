中共喉舌及建議派連日狙擊藝文界，昨日更有報道指藝發局「成為『黃電影』金主」，資助多個反送中藝術團體。《大公報》今日再以「藝發局真係有內鬼？」為題，發文批鬥藝發局。當中被指是「藍絲」導演的高志森受訪時，聲稱自己申請電影資助計劃幾乎「屢戰屢敗」，自己有份監製的粵語話劇《金鎖記》更僅獲批數萬元資助，借此直指局方「對愛國愛港藝術團體有強烈的排斥」。惟《蘋果》翻查資料發現，《金鎖記》於2018年獲藝發局批出逾30萬元資助，而非高志森受訪時稱的「幾萬元」；高今午亦急急腳拍片澄清「補獲」，聲稱「得到唔完整嘅資訊」，並就言論道歉。

《大公報》今日繼續狙擊藝發局，企圖「引證」局方與「黃絲」關係千絲萬縷。高志森受訪時指，自己自佔中後，向藝發局申請的電影資助計劃幾乎「屢戰屢敗」，聲稱「愈來愈感到當局對愛國愛港藝術團體有強烈的排斥」。高監製的粵語話劇《金鎖記》，於2019年4月至6月在中國10個城市巡迴演出，包括北京、上海、廣州等，他聲稱就該劇向藝發局申請資金時，被局方以資源有限「拒絕不下10次」，最終更只獲得數萬元資助。高借此事比對《理大圍城》，稱對方竟獲近90萬元資助，「實在是天壤之別，令人質疑居心何在？」又質疑藝發局內「真係有內鬼」，批評當局及評審在建立「只有本土、沒有國家的價值觀」。

資助額名列前茅 同一名單最高50萬

然而，本報翻查藝發局2018年7月至12月的獲資助者列表，發現由焦媛實驗劇團申請的「舞台劇《金鎖記》內地巡迴演出─昆明及重慶站」，獲局方批出300,200元資助，並非高志森言之鑿鑿的「幾萬元」。對比同一份名單，獲最高資助的項目可高達約50萬元，部份則低至2萬元，而《金鎖記》所獲批的30萬元，金額對比其他項目亦是「名列前茅」。

死撐經多番申請才獲30萬

高志森今午亦「補獲」拍片道歉，聲稱自己受訪時從身邊同事「得到唔完整嘅資訊」，指今日比對資料後發現昆明及重慶「2站3場總共資助額係30萬」，辯稱因已事發2年，「一時之間資訊未夠準確」，就此向《大公報》道歉。惟高其後仍在片中「死撐」，指自己經多番申請才獲30萬，「相對我哋尋日喺《大公報》睇到嘅新聞，嗰啲70、80萬，數以百萬咁去資助拍攝支持『黑暴』嘅電影，甚至總數1,500萬」，認為在對比下市民是「心中有數」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！