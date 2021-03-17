【本報訊】在左派喉舌批鬥的壓力下，繼高先電影院早前煞停放映反送中運動紀錄片《理大圍城》後，原定昨日起於香港藝術中心舉辦的三場補場放映會，亦因藝術中心拒絕出租場地而臨時取消。藝術中心回覆傳媒查詢時承認「是個非常困難的決定」。《理大圍城》發行商表示，短期內會取消所有放映作為抗議。

記錄2019年11月理大衝突的《理大圍城》較早前原獲高先電影院安排公開放映兩場，隨即引起左派報章批鬥，要求當局禁映，高先被迫臨時取消放映。

崔允信︰寫個劇本我都驚犯法

《理大圍城》發行商影意志原安排3月16至18日在藝術中心舉辦補場放映會，但影意志昨突通知已購票觀眾，因藝術中心要取消場地租用，放映會亦需取消。藝術中心回覆傳媒查詢時表示「是個非常困難的決定」，盼各方諒解及包容。資料顯示，藝術中心榮譽贊助人是特首林鄭月娥，監督團成員包括雷鼎鳴、李徐子淇等。

影意志藝術總監崔允信回覆本報表示，決定短期內會取消所有放映，作為類似按章工作的抗議，「寫個劇本我都驚犯法呀𠵱家」。他又指不明白國安法的界線，接連有M+館藏和藝發局被左報點名，「郁啲就話人犯國安法，然後你話想點樣搞番起咩香港藝術創作、本土電影，咁係好荒謬。」

藝術文化界別淪為新一浪批鬥的對象。左派喉舌繼狙擊M+博物館藏品涉違國安法後，再發功狙擊藝術發展局，《文匯報》及《大公報》連日指控藝發局資助多個反送中藝術團體及創作，「藝發局變相成為『黃電影』金主」。影意志亦被點名，三年來獲藝發局撥款270萬元。多名藝發局成員亦在文中被半點名批鬥。

藝發局昨日傍晚即發出「割席」聲明指，不時發信提醒所有獲年度資助的藝團遵守香港法例以及其他合約條款，如違反合約內容，例如在現行法例下被確定為鼓吹港獨、推翻政府，該局可以暫緩、調整及停止撥款，該局會審議如何處理將進行的2021/22年度資助審批。藝發局又指，獲資助團體的活動或計劃內容並不反映該局意見，尊重藝術表達自由，但獲資助者亦必須遵守香港法例，並為其個人、團體、創作及表達承擔責任。