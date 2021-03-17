國泰去年10月大裁員，裁走5,300名香港員工，據知當中不少是機艙事務長（Flight Purser，FP）。不過，在大裁員後，國泰員工的危機似乎仍未完結。《蘋果》獲悉，國泰擬於今年第三季推出全新人手分配，每班機將會削減一個機艙事務長人手，其工作會由其他職級的空中服務員接替。有空服炮轟國泰職能錯配，為開源節流不斷增加員工工作量；國泰工會就新措施收到大量投訴，批評國泰不尊重員工經驗，「有同事覺得好侮辱」。國泰回覆指，一直檢討改善機艙服務，為機艙服務員提供更多發揮機會，亦會為他們提供更多培訓。

記者 盧珮瑤

現時空服員一般分為4個職位，分別為機艙服務員（Basic Crew，BC）、機艙事務長（Flight Purser，FP）、高級機艙事務長（Senior Flight Purser，SP）以及機艙服務經理（Inflight Service Manager，ISM）。據知，國泰去年10月大裁員中，有至少三成的機艙事務長被裁走或離職，成為國泰大地震的「重災區」。

第三季強推新措施

《蘋果》獲悉，國泰早前向員工宣佈，指將於今年第三季開始實施全新人手分配。新安排下，每班機將減少一名機艙事務長（FP），原本負責看管全機運作的機艙服務經理（Inflight Service Manager，ISM），亦要「落場」服務顧客，意味每班機將減少一個空中服務員人手。

以773機種為例，該機分為頭等、商務及經濟艙。根據以往的人手分配，頭等共有2名空服員，分別為1名高級機艙事務長（SP）以及1名機艙事務長（FP）；商務艙則有5名空服員，分別為1名高級機艙事務長（SP）、2名機艙事務長（FP）以及2名機艙服務員（BC）。而經濟艙則有6名，分別為2名機艙事務長（FP），加上4名機艙服務員（BC）。

不過，新安排下，商務艙與經濟艙人手均有所轉變。以同一機種為例，負責監察整架飛機運作的機艙服務經理（ISM），將須到商務艙工作，人手分配變成1名機艙服務經理（ISM）、2名機艙事務長（FP）以及2名機艙服務員（BC）；而經濟艙方面，其中一名機艙事務長（FP）被換走，轉為以高級機艙事務長（SP）頂替，新人手分配為1名高級機艙事務長（SP）、1名機艙事務長（FP），加上4名機艙服務員（BC）。

空服質疑職能錯配

於國泰任職10年機艙服務員（BC）的阿Joy指，機艙事務長（FP）在機艙中擔任重要角色，「負責同啲loyalty member（會員）打招呼，又要heat（翻熱）餐，好多嘢都係依賴FP去做」。然而，現時所有工作由其他職級員工分擔，包括低一級的機艙服務員（BC），但認為部份工作由資歷較淺的BC完成，或會影響機艙服務質素，「有客發『狼戾』，你都要有經驗，先知點樣處理而又唔會收到complaint letter（投訴信），呢啲係要時間浸返嚟，但公司唔value（珍惜）你呢啲嘢，而不斷增加你嘅workload（工作量）」。

阿Joy指，雖然機艙服務經理（ISM）亦要「下凡」分擔工作量，但認為國泰將本已晉身機艙管理者當成人手之一，或會構成職能錯配，「喺前面做咗十幾廿年，而家要做返啲佢哋好耐無做過嘅工作」。阿Joy續指，業內的經理一般達40至50歲，現重拾「搬運行李」等勞動力工作，亦會增加同事受傷風險，「公司為咗縮減人手同節流，唔理已經水深火熱嘅前線同事嘅生死，喺度搞職能錯配。」

「又要萬二蚊，又要林嘉欣！」

於去年10月國泰大裁員後，國泰推出全新「魔鬼」合約，並調整薪酬水平，底薪及飛行時薪「封頂」，有空服薪金大減四成。阿Joy指，同事對新人手分配感不滿，亦有部份人感到失望，認為「俾國泰呃咗」。

阿Joy續指，以自己任職10年為例，新合約下薪酬只有約1.1萬，但在全新人手分配下，工作量變相增加，「以前大部份同事幾唔鍾意公司都好，都有個團結精神，同你死掂佢，但公司角度就會覺得，你哋個個都can-do spirit（做得到精神），越加咪越多嘢畀你，反正你哋都做到㗎啦！」

阿Joy認為，國泰大裁員後已重挫士氣，現時更進一步減人手，令同事們意興闌珊，「大家而家心態都係『拚䠋』，都係覺得『是但啦』，又要萬二蚊，又要林嘉欣呀？唔好玩啦！」阿Joy指，自己亦打算修畢其他學位後就離職，「冇呀，你咪繼續搭國泰囉，但唔好expect（期望）佢係一間premier airline（優質航空）囉！」

工會收大量投訴：高層假惺惺

國泰空中服務員工會主席王思敏指，新措施惹大批員工不滿，宣佈短短數天，已收到數十封電郵投訴，「而家即係要做返低一層嘅嘢，尤其係FP同SP，大家都覺得好侮辱，覺得俾人『降呢』」。她指，同事並非不願意處理其他層級的工作，但認為國泰不尊重同事的經驗，亦批評公司以「提升服務質素」作為理由是「假惺惺」：「根本就係想cut costs（減少支出），你係嘅咪大方講囉，點會提升服務質素但係cut（減少）人手？」

現為高級機艙事務長（SP）的王思敏指，機艙事務長（FP）是機艙上具靈活性的職位，「佢係由低數上去第二級，有時細嘅無經驗，可以即刻做返低一層嘅嘢，真係『入得廚房，出得廳堂』」。她指，人手改動後，同事工作量必定增加，「少咗一個人點都辛苦」，又指早前部份機種增加40至50個座位，但人手從未見增加，「本身人手已經係好舋」。王亦批評管理層相當離地，「似係外行人嘅決定，根本唔理解我哋嘅工作」。她續指，新人手分配或令新同事升職更困難，由於上層的需要減少，「而家機艙服務員（BC）已經做10年先升，嚟緊可能係15、20年。」

對於國泰是否為裁走所有機艙事務長（FP）鋪路，王認為反而工資較高的機艙服務經理（ISM）更「高危」，「講到尾都係錢㗎啫」。她指，機艙服務經理工作大多視乎情況而調節，「兩個機師其中一個要去洗手間，都要佢幫手頂住個位」，惟新人手分配下，機艙服務經理須留在指定機艙，或會影響其工作流動性。

國泰：提供更多發揮機會

國泰回覆《蘋果》時，並未有就新人手分配正面回應，僅指受疫情影響，航班數目大幅削減，乘客量跌至新低。國泰一直檢討改善機艙服務，為乘客提供更多貼心的服務，以及為機艙服務員提供更多發揮機會，亦會改善部份工序。國泰續指，將會為機艙服務員提供更多培訓，並與同事保持溝通。

國泰及國泰港龍於政府保就業計劃下共取得逾5億元工資補貼，去年國泰大裁員，雖令薪酬開支減少兩成，但在客運量銳減下，國泰去年全年虧損高達216億元，其中燃油過度對沖更帶來30.17億元的虧損，較2019年只蝕1億元大增近29倍。運輸及房屋局局長陳帆昨表示，國泰去年削減約8,500個職位，在撇除自然流失等因素後，實際削減的員工人數約5,900名，當中包括約5,300名駐港員工，另約600名非駐港員工也可能受影響。

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