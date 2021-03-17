47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今僅11人，即劉偉聰、呂智恆、楊雪盈、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來及李予信獲准保釋。不見天日的歲月，或許很漫長，《蘋果》邀請牆外的人將思念化為家書，默默向被囚者打氣。

Carol,

《蘋果》呢個《寫給47人的家書》欄目，叫大家分享同47人（初選被捕者）嘅打氣說話。我都有諗：到底仲有乜好寫？寫咗可唔可以令你哋有返自由？諗完都決定寫，因為都係想打吓氣，等大家仲記住呢班人。

Carol，同你因公事有幾次碰頭機會，唔算係好熟，但每次都覺得你斯文有禮，做嘢好有交帶，講起勞工權益係突然間好有火。之前見你第一次去報到，保釋後出嚟喊住話好驚再見唔到大家，真係個心酸一酸，但你喊完又話自己ok，相信都係唔想人擔心，其實係好細心。

我諗個個都讚好嘅人，真係一個好人，希望你可以頂住，今年5.1勞動節遊行，吳敏兒嘅「紙板人」，沿途一定好多人同行。

會為你祈禱 工友上

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