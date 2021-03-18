上周突然被新任廣播處長李百全抽起的港台節目《議事論事》，今晚如期播出。節目中，前運房局長、現為香港教育大學公共行政研究講座教授的張炳良，談到人大「完善」香港選舉制度問題時也形容，這次人大做法實際上令民主派成為議會的少數，同時不保證能穩定民心。

今晚8時播出的《議事論事》，首半部份先探討人大「完善」選舉制度問題，除了講解人大決定內容外，受訪的學者有全國政協委員劉兆佳，及中大政治與行政學系講師蔡子強，有政黨背景人士則有民建聯張國鈞和民主黨主席羅健熙，同時，受訪的建制陣營人士還有全國青聯常委楊全盛。

節目後半部份，則是曾鈺成專訪張炳良的環節。張炳良稱今次北京「改制」，一是為確保「愛國者治港」而「收緊」入閘機制、二是機制上容許非建制人士在符合「愛國者治港」下入閘，不過「實際上嘅設計，令到（成功入閘的非建制派人士）係好少數」，甚至不能在議會內達三分一關鍵少數。

料建制派「無後顧之憂」 保皇責任交選委會產生議員

他續指，將來由選委會產生的立法會議席，具體上如何產生、設計、分配仍是未知數，而這些都影響到最終的結果，但相信新機制下，成功入閘並當選的人，「心中有條界」，故未來的議會，大抵上不再有政治性、激進性的氣氛，而沒有這些令北京擔憂的激進泛民行為，建制派便可能「無後顧之憂」，可能把「保皇」責任轉交選委會產生的議員。

回應中央也不想立法會「清一色」或淪為「橡皮圖章」時，張又表示，即使自己曾為問責局長，也會肯定立法會的角色，指無論政府如何「貼地」都會有差距，覺得有時議員提出的意見，對政府有作用。

他對現時政治問題作分析時更指，枱面上的政治人物有分化，是反映其支持者也分化，而過去20年，民主派支持者確實出現分化，過去兩年香港的問題，更令矛盾極端地尖銳化，故要令香港社會氣氛變得包容、和而不同，社會要沉澱反思。

張更指，香港的問題是「民心」問題，不單止是權力分佈設計。而北京為控制過去兩年「亂局」而推出《國安法》和人大「完善」選制，「但係做完呢啲嘢，唔保證到個民心方面就係穩定咗」。加上「愛國」與「愛港」間現實上存在的矛盾，以及近年增加了的分離、港獨意識為何出現等，都是要思考的問題。最終被問到會否組黨參選時，張則表示「無能為力」。

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