全國人民代表大會日前通過修改香港選舉制度，引起台灣各界抨擊，台灣總統兼民進黨主席蔡英文昨日首度回應此議題，指中國扼殺港人選擇民意代表的權利，無疑是毀棄一國兩制的政治承諾。

「毀棄一國兩制政治承諾」

民進黨昨召開中常會，副秘書長林飛帆在會中報告中國人大片面通過修改香港選制相關情勢，發言人謝佩芬會後轉述蔡英文談話指出，近來中共修改香港選制，以及用各種方式阻止民主派人士進入議會，讓香港的民主、自由大幅度倒退，令人十分遺憾。蔡英文說注意到先前中國以各種藉口取消香港民選民意代表資格，已經讓香港民主陷入危機，而且進一步扼殺港人選擇民意代表的權利，這無疑是毀棄「一國兩制」的政治承諾。

蔡英文強調對香港議題立場不變，呼籲國際社會共同關注香港民主、自由倒退的問題。她重申，反對一國兩制是台灣人民、朝野政黨最大的共識，政府會堅守台灣民主自由，也會持續聲援香港。

全國人大會議上周四通過「關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）」，台灣不同黨派同聲抨擊，國民黨籍的前總統馬英九上周五受訪時表示，這等於宣告一國兩制構想死亡、邁入歷史，感到非常遺憾。陸委會主委邱太三指，中國此舉違背了任何一個民主自由、法治國家的選舉制度，嚴重衝擊中國所做的各項承諾。

中央社