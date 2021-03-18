專業教育學院（IVE）行政助理被指前年6.12當日，在住所內多次使用電腦入侵警方內聯網系統，事後被控不誠實取用電腦及刑事毀壞等三罪，惟案件經審訊後，裁判官裁判官鍾明新今裁定被告全部罪名不成立。鍾官於裁決時指，控方沒證據證明被告能從網頁下載到多少資料，鍾官亦同意辯方所指，警方網頁簡單兼保安級數低，不能排除被告真的只想測試網頁真偽而進入瀏覽，故裁定被告脫罪。

被告梁柏穎（25歲）被指於2019年6月12日為不誠實地使自己或他人獲益，取用及企圖取用香港警察內聯網「Point From Home」服務的電腦伺服器。被告另面對一項刑事毀壞罪，作為上述兩罪的交替控罪。

鍾官裁決時指，接納控方兩名專家證人指，沒有證據證明被告下載網頁時下載量有多少，以及被告能從中得到多少資料。而根據控方證供顯示，被告曾按「重新載入」按鍵，間接支持被告曾表示網頁下載速度慢的説法。

未搜尋警員通訊錄 無證據指獲取資料

鍾官續指，同意辯方所指有關網頁設計簡單，只需輸入用戶名稱及密碼便能進入，並未要求使用者輸入更多資料，如入職日期等，網頁保安級數低。證據又顯示通訊平台Telegram的一個「612戰術公海」群組，確曾有數百人討論有關事情，被告曾成功進入網頁，後來被網頁自動「踢出」；若被告知道成功進入方法，理應再度嘗試，惟被告卻沒有。

鍾官認為沒有證據證明被告曾獲取任何資料，及未能證明被告為自己而從中獲益。雖有證據證明被告曾進入其他政府電話網頁，但不能排除如被告所指，只希望與政府網頁內容作比對，查證網頁真偽。涉案警方內聯網未受影響至不能運作。

案件開審時，警方專家證人曾供稱，被告當日在涉案內聯網有652項活動記項，但當中很多記項是空白的，顯示他沒有動作，而且沒紀錄顯示他曾在警員通訊錄中進行搜尋。證人又同意，雖然被告成功登入內聯網後做了數個動作，但對內聯網運作沒造成任何影響。

【案件編號：WKCC1715/20】

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