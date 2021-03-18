本港至今已出現多宗接種疫苗後出現嚴重事故，其中7人接種中國科興疫苗後死亡，雖然專家委員會初步判斷死因與接種科興無直接關係，但已引起市民恐慌。數據顯示，另一款疫苗德國BioNTech一連2日有近15萬人預約，大幅拋離科興的不足5萬人。雖然港府及醫管局昨晚發聲明，不點名批評有醫護畀動搖市民對疫苗的信心，但似乎未能挽回長者的信心，社區組織協會指，現時近半的查詢是希望取消接種科興疫苗的預約。

社區組織協會幹事連瑋翹在港台節目中表示，該會目前仍有協助長者安排接種疫苗，但情況與初期有所不同。當時主要的查詢是接種疫苗，惟現時有一半長者是希望他們協助取消早前的預約。並稱雖然有關長者仍希望打針，但擔心自己的身體狀況不適合，希望先諮詢醫生意見，故希望取消。

長者難分病情控制情況 憂患長期病不宜打針

連續指，港府指若長期病患者「病情控制得差」便不宜接種疫苗，惟不少長者同時是長期病患者，他們缺乏醫學判斷能力、未必能正確判斷可承受的風險；而且很多市民沒有家庭醫生，難以諮詢醫生建議，有長者甚至曾到急症室諮詢意見。

而就一名染疫的38歲男督察在確診前3日打過科興，或成香港首宗針後中招。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為事件與疫苗效力無關，相信他可能是在打針前已受感染，或打針後疏忽。他又提醒市民，現時2款供港疫苗均是在接種兩劑後才能達致藥廠聲稱的保護率，因此接種一劑疫苗後也不能鬆懈。

曾祈殷：接種普及後可研放寬措施 倡購入其他疫苗供選擇

曾祈殷又指，現行的抗疫措施似乎效用不大，認為應儲備更多「彈藥」，例如更多人在短時間內接種疫苗達至群體免疫。曾續指，接種疫苗普及後，可考慮先讓部份行業復業或放寬院舍和醫院探訪限制等，但對食肆營業限制是否可以放寬，他僅稱有待疫情受控後再決定。

至於是否可以恢復通關，曾認為要視乎「對家」決定，港府可繼續與周邊地區商討「疫苗護照」或免檢疫安排，但前提是要提供不同藥廠的疫苗供市民選擇，包括購入「一劑過」的疫苗，大幅增加市民的接種意欲。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則在商台節目中表示，若港府要與周邊地區定立「疫苗護照」，應遵循4大原則，包括以科學為本、要有足夠誘因讓市民接種、安全性及對挽救經濟的作用。他坦言，要待「零感染」才商討恢復外遊不可行，建議港府優先考慮與日本、南韓、台灣及內地建立疫苗護照。

何栢良：疫苗護照可跟世衛標準 為科興降低要求「皆大歡迎」

對於疫苗護照入境準則，何建議參考世衛對武肺疫苗的標準，即最少有50%保護率，如旅客接種的疫苗對預防一些無病徵感染及變種病毒有效會更穩妥，不過，現時科興疫苗仍欠部份數據，如要「皆大歡迎」，稍為降低要求亦可接受。

此外，他又建議港府採用「先易後難」原則，首先與接受最低標準的國家或地區建立「旅遊通道」。而定立疫苗護照後，應豁免兩地的「疫監」，為安全起見，亦可要求外遊回港的市民在首日、第5及第7日做強制檢測。

至於其他地區是否安全，何栢良舉例指，日韓人口比香港多很多，故不能只看單日新增確診數字來釐定風險；如比較日韓在過去7日中，每10萬人的確診比率，數字與香港其實差不多。

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