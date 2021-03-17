【本報訊】五歲女童疑遭虐待致死，其八歲胞兄亦受虐，兩童的親父及繼母被控謀殺等罪，案件昨於高等法院續審。根據承認案情，兩兄妹的祖母曾懷疑孫兒受虐，遂向小學查問其行蹤，但校方拒絕透露，只着祖母報警。男童的班主任昨出庭作供，被控方質問是否曾警告男童「唔好諗住餓暈咗可以引人注意」，若暈倒只會送他入院，建議繼母應更加嚴厲懲戒男童。班主任聲稱已忘記是否有該對話，又指男童會說謊及誇大其詞，故不讓他繼續做班長。

本案首被告為女童Z及男童X的親父，次被告是兩童的繼母，第三被告是次被告的母親。案發於2017年8月至2018年1月，首兩名被告均否認謀殺Z。第三被告否認四項虐兒罪。

根據承認案情，祖母向學校查問X的住址，但校方沒回答任何關於X的問題，只着祖母到警署報案。曾擔任男童班主任的卓姓男教師昨供稱，男童親父得悉此事後，着校方不要再聯絡男童祖母，因雙方關係惡劣。卓指2017年11月曾看見X面部腫脹、走路時「拐拐下」，故批准對方乘升降機回教室。其後卓發現X的鼻樑上有傷，繼母解釋是X教導Z功課時，Z不慎篤到X的眼鏡，繼而弄傷X的鼻樑。翌日卓發現X的嘴唇有黑點，繼母又說未有留意。

稱男童說謊 暫停班長職務

控方指X讀小三時，其親父多次替X請假，X缺席的日數佔學期四分之一。控方續透露，繼母於短訊中向親父表示，卓曾警告X「唔好諗住餓暈咗可以引人注意，只會送你入醫院打針抽血」，另外卓亦建議繼母應更加嚴厲地懲治X。卓聲稱忘記了是否曾跟X及繼母有上述對話。

辯方盤問卓，指親父的說法是X拒絕進食及入屋，又不願意在家吃早餐，欲回校向老師索食物。至於X鼻樑上的傷痕，X亦向卓坦承是Z弄傷的，說法與繼母一致。卓承認於親父口中聽聞X有拒絕進食等問題，事後曾安排X見社工。

其後卓指X小三時當過班長，因X乖巧及樂於助人，但事後暫停X的職務，因X曾向老師說謊。卓又承認曾透過短訊告訴社工，指直覺認為X說謊及誇大其詞。控方要求卓解釋其「直覺」的由來，卓指曾向繼母求證X的說法，發現兩人有出入。控方追問：「咁你選擇相信繼母嘅版本？」其後卓補充「X提供嘅資料不盡不實」，且遲交功課，才不讓X繼續做班長，但忘了有否恢復X的職務。

案件編號：HCCC28/20