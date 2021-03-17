【8.18集結案】

【本報訊】前年8月18日李柱銘、黎智英等泛民人士涉組織未經批准遊行，案件昨日繼續結案陳詞。辯方重申警方當日沒有協助維園大量集會市民解散，群眾有權自行沿路疏散，而警方沒有警告。大律師更形容警方拋下保障安全的職責，捨棄維護法治的角色，事發後八個月卻「秋後算賬」檢控被告，要被告為事發時不知違法的事付出代價，令和平集會權利化為幻象。

代表李柱銘和何俊仁的大律師布穎琪陳詞指，控方立論基礎是警方只批准在維園集會，群眾一遊行便犯法，此說簡單卻誤導，原因是公眾活動事態變化莫測，「不反對通知書」條款不是絕對規限，需隨機應變。

布穎琪指當天是「和理非」集會，相信集會人士願意服從警方，但警方在人多擠擁之時沒有指示如何疏散，群眾要自己想辦法，主辦單位民陣有責任採取行動保障安全。當涉案「遊行」發生時，警方放任不理，沒有警告，也沒界定合法疏散的地理範圍，群眾有權沿路前進，警方實際上等同批准。

指非把人塞進車站便可

控方認為當日港鐵站全部開放運作，毋須由維園行到中環。布則指疏散不是把人塞進車站便成，當日車站逼滿人，又有列車飛站，市民能否登車離去成疑，控方說法太過簡單，不切實際。

布穎琪更直指，警方拋下保障安全和防止罪案的職責，捨棄維護法治的角色，犯下連串錯誤，沒有協助合法集會以安全有秩序的方式解散，在市民有需要的時候離開市民，如同80年代流行曲歌詞所云，「oh you left me when I needed you most」。

布續說，法例要求遊行集會事前通知警方及獲得「不反對」，並非為通知而通知，而是為了讓警方調配資源配合活動，但本案警方決定任由群眾自己應變，被告並無妨礙警方，檢控毫無合理目的。

控方回應說，批評警方捨棄職責之說與證供不符，警方證人已解釋不執法是為免刺激群眾，但有部署後備警力應付不時之需。 審訊今續。

案件編號：DCCC536/20