【本報訊】7.21白衣人暴動案昨續審，控方傳召完所有控方證人，沒有警員出庭作供，跟着播放與各被告相關的「精華片段」，部份片段還原被告的行走路徑：先是離開住所，抵達西鐵站後用金屬垃圾桶蓋、藤條等武器襲擊市民，亦有被告手握長木棍衝入站內，離開時兩手皆空。

辯方團隊聞慘叫聲皺眉

控方證人L早前供稱，凌晨有「其他人」與白衣人在英龍圍牌坊附近對峙，雙方似乎都想動武。L昨再到法庭作供，確認當時有白衣人手持木棍，他亦聽見鐵枝墮地的聲響。控方播片指第五被告鄧懷琛（60歲）和第六被告「飛天南」吳偉南（57歲）曾在場打鬥，當中吳手持「粗過藤條」的木棍。

待所有事主作供完畢後，控方播放由不同片段剪輯而成、記錄元朗西鐵站內案發經過的「精華片段」。片段總長21分鐘38秒，庭上畫面分為多個小格，分別順時序播放站內不同角度的片段，包括港鐵閉路電視、證人直播片段等。片段播至白衣人攻擊車廂乘客時，慘叫聲持續數分鐘，有辯方律師團隊成員緊皺眉頭，亦有人閉目養神。

控方再播放與部份被告相關的片段，指首被告王志榮（55歲）在約晚上10時21分離開住所，步行前往西鐵站。王向閘內人士擲物，並持金屬垃圾桶蓋襲擊證人A，其後指罵車廂乘客；他當晚11時半回到住所。被指為第八被告蔡立基（40歲）的男子，則被拍到拍打閘機指罵市民，其後再襲擊衝上月台的市民；他最後在約晚上11時13分離開。王與蔡均表明爭議身份。

次被告黃英傑（48歲）和第七被告鄧英斌（61歲）不爭議身份。黃當晚7時22分離開住所，在10時47分左右進入元朗站，他曾指罵閘內人士，其後在月台上出現，最後在11時13分離開。鄧則在晚上11時正，手持長木棍跑入西鐵站，其後在白衣人襲擊車廂乘客期間，他握棍站在月台上。11時14分鄧離開西鐵站，此時他手中沒有木棍。聆訊明續，預料播放鄧懷琛和飛天南的相關片段。

案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20