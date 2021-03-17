【本報訊】政府連續三日在中西區封區後，昨再圍封港島兩區共三幢大廈，包括西環均益大廈、銅鑼灣海宮大廈及海都大廈，均益毗鄰的中聯辦則未受影響。有居民及區議員質疑封區成效，指行動多此一舉。

圍封銅鑼灣海都 婦趕見孫女

政府昨晚7時15分刊憲，將西環均益大廈第三期列為受限區域，預計今早7時解封。昨新增無源頭個案中，27歲調酒師居於上址。晚上8時，銅鑼灣告士打道海宮大廈及海都大廈被列為受限區域 ，當局解釋，海宮大廈近期出現確診，兩廈樓齡較舊，劏房普遍，感染風險較高。海宮大廈有一宗確診個案，34歲女子屬健身群組密切接觸者。

中西區區議員黃永志指街坊大多屬勞動階層，早上要趕返工，質疑「有冇可能準時7點完成」；該廈多長者，若行動不便，或未能落樓檢測如何處理。而確診者不一定在樓層間感染，全幢圍封做法奇怪，做好追蹤反而更好，「咁樣封區有時多此一舉」。

銅鑼灣兩幢被圍封大廈於公佈消息不久，至少三架流動檢測車抵達，人員架起抽樣站帳篷，約9時許居民陸續落樓檢測。有婦人收到封區消息後，即趕到海都大廈樓下與8歲孫女見面，「驚佢喊呀，佢見到我一面，同佢揮咗手就得」。

政府圍封西環均益大廈，毗鄰的中聯辦及西區警署未受影響，同晚銅鑼灣海宮大廈及毗鄰有確診的海都大廈卻同被圍封，油尖旺區議會副主席余德寶質疑當局圍封準則。