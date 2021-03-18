城市大學日前被指有意更改校名，教務會有人提出改為「南洋大學」或「華南大學」，及後有傳媒指「香港國際大學」也在考慮之列。坊間有指有關建議的名稱涉違中國教育部規範。校方今（18日）再度發聲明澄清，指目前坊間流傳的校名建議非由校方提出，並沒預設立場。有城大教員相信教育部的規範不會直接用於香港。

城大今天的聲明重申，教務會有百多名成員，有委員指目前的校名不能反映本校近年的卓越學術與科研成果，故建議改名，與會教授亦普遍同意，續提出十多個改名建議。聲明又指，近年也有「強烈聲音」指城大應改名以配合大學長遠發展，校方對於教務會的各種提議持開放態度，會與不同持份者保持溝通，慎重考慮。

中國教育部去年8月公佈《高等學校命名暫行辦法》，要求大學改名「名實相符、準確規範，體現辦學理念，突出內涵特色，避免貪大求全」。第五條列明「不得冠以中華、中國、國家、國際等代表中國及世界的慣用字樣，也不得冠以華北、華東、東北、西南等大區及大區變體字樣」。

馮偉華料中國教育部規範不會套用於香港

身兼城大社會科學部高級講師的教協會長馮偉華稱，擔心城大改名或令學生及校友失歸屬感，須尊重各方持份者。他續指，城大校方認為現有校名不夠「高檔次」，需時慎重考慮，改名有一定難度，相信校方目前也未有實質決定。

至於中國教育部上述規範，馮稱過往這類指引都不包括香港，相信不會直接套用於香港院校。

《蘋果》就《高等學校命名暫行辦法》是否適用於本港院校向教育局查詢，正等候回覆。

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