【本報訊】醫管局員工陣線前日在fb專頁發文，指政府疫苗政策失信於民，接種率未如理想全因政府推廣失責，惟政府只顧諉過於人，更以防疫為名威脅市民接種。工會指科興疫苗有效率偏低，而且60歲以上群組的數據不足。

工會又指，公共衛生、疫苗接種本無關政治光譜和立場，港府卻往往政治化疫苗接種，文宣機器一方面高舉科興疫苗為「首款供港人接種的疫苗」，一方面「衷心感謝中央人民政府全力支持」，結果接二連三的「無關事故」卻令科興疫苗淪為港人笑柄，籲政府理應以科學數據為本，為60歲以上人士注射市民較有信心的復必泰疫苗，避免注射數據不足的科興疫苗，再預留阿斯利康疫苗予有過敏史人士。

政府稱抹黑

政府發言人昨晚發稿回應，稱注意到有個別組織以醫護專業名義，指科興疫苗數據不足而動搖公眾對接種疫苗的信心，譴責就接種疫苗向公眾發佈基於政治立場、針對個別疫苗的不實言論，試圖抹黑疫苗接種計劃並誤導市民抗拒接種疫苗，將個人政治利益凌駕於公共衞生。

醫管局昨晚亦發聲明，指局方絕不認同部份醫護人員發佈疫苗接種計劃的失實批評，敦促有關醫護人員停止發佈有關資訊，以免誤導市民。

科興一直被指在60歲以上群組的數據不足，科興疫苗在中國內地清楚列明，不建議60歲以上及長期病患者接種。