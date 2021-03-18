年輕女子疑被犯罪集團操控做「餌」，在交友平台結識有婦之夫後，相約男方到偏僻處幽會，實為搶錢。人夫不虞有詐應約，多人突然跑出毆打及拍攝其裸照，威脅將裸照傳送其妻子，偷食男終被劫去約8萬元。涉嫌做餌相約受害人外出的18歲女生前日被捕，她被控串謀搶劫，今午被帶上西九龍法院提堂。裁判官拒絕她保釋，其間須還柙候查。

女被告侯恩琪（18歲）報稱無業，暫面對一項串謀搶劫罪，涉於去年11月22日聯同陳逸衡、梁俊華、劉家裕、麥劍文、張毓嬋及其他在逃人士犯案。控方申請押後案件以待警方調查。被告透過當值律師申請保釋，但控方反對。主任裁判官徐綺薇拒絕被告保釋申請，被告還柙至本月26日，與其他相關被告一同再訊。

載往元朗八鄉 的士司機亦疑有份串謀

據了解，案件涉及集團式犯罪，有集團利用交友網站邀約受害人外出，然後搶錢。本案被告疑做「餌」，相約男事主深夜外出，一同乘搭的士到元朗八鄉偏僻地方。事主一落車就有數名男子出現，將他推落地及使用暴力，又要求交出信用卡及密碼，更拍攝其裸照要求付款，甚至致電事主妻子要求過數。

據知，男事主損失約8萬元並有受傷，實際損失仍有待點算，他在認人手續認出被告。被告亦懷疑另涉多宗同類案件，不排除被加控其他控罪。警方已起訴集團中的兩人，包括涉案的士司機及借出戶口收錢的疑犯，但仍有人在逃，包括主腦。

【案件編號：WKCC1033/21】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！