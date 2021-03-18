警務人員被法官批評工作俹簁屢見不鮮。《蘋果》獲悉，一名女子近日涉販運毒品被捕，並一直被扣留，近日被定罪後送往懲教院所，在懲教署人員搜查其隨身物品時仍發現毒品。據了解，案件最先由警方紅磡分區特遣隊人員處理，現已轉交九龍城警區重案組跟進。懲教署證實，羅湖懲教所上周五搜查新收納在囚人士時，搜出一小包懷疑毒品。警方則指，收到相關部門轉介，在一名37歲女子的隨身物品檢獲約4克懷疑「冰」毒，該名女子涉嫌「藏毒」被捕。

據了解，警方早前以涉嫌販運毒品拘捕一人，被捕者一直被扣留，至日前被判罪成並移送至懲教署院所。惟懲教署接收犯人和其俗稱「包頭」的隨身物品時，竟發現「包頭」內有數克毒品。

根據警方資料，若有人涉毒品罪行而被警方拘捕，送返警署後會被帶至警署值日官前，在警員、被捕者和值日官見證下用磅量度懷疑毒品的重量。懷疑毒品隨後會放入證物袋再放入保險箱保管，等候送往政府化驗所化驗。

駐法庭警務人員亦要負責接收由警署和懲教署人員押解上庭的疑犯，處理他們的私人財物後，便要對每個人進行搜身，以防藏有違禁品。

案件現轉交九龍城警區重案組跟進

今次事件疑有警員未有搜查清楚被捕人的隨身物品。消息指，涉案人士於去年12月被紅磡分區特遣隊人員拘捕；因應懲教署人員再發現毒品，案件已轉交九龍城警區重案組跟進。根據本港現行法例和量刑指引，販運10克以下冰毒更可判監3至7年。

懲教署回覆時證實，羅湖懲教所懲教人員於本月12日搜查一名新收納定罪在囚人士期間，在其個人物品中搜出一小包懷疑毒品。院所管方已於即日按既定程序將案件轉介警方跟進。

警方則指，本月12日收到相關部門轉介，指一名37歲女子當日被判「販毒」罪成，被送往羅湖懲教所服刑，其間人員在其隨身物品檢獲約4克懷疑冰毒，九龍城警區重案組第一隊接手調查，該名女子涉嫌「藏毒」被捕。至於有否警員受查，警方未有回應。

民權觀察成員王浩賢表示，警方拘捕疑犯並進行搜查時，一般會尋找有否物品會危害警員或疑犯本身的安全，以至非法違禁品或涉案物品。而若被捕者的隨身物品先由警方檢取，警方便有責任搜查當中有否涉及違禁品，「因為呢啲本身就係犯法嘅嘢，應該要去跟進」。

前立法會議員邵家臻指，當被告在庭上被定罪後，被告在庭後的「臭格」已要被駐守法院的懲教署人員搜身，估計有關懲教署人員亦有可能「漏招」。

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