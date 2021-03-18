網台主持「傑斯」尹耀昇被指去年在網上節目發表煽動言論，牽涉制裁香港官員、支持民主派35+初選、批評共產黨等內容，上月被起訴4項「具有煽動意圖行為」罪，提堂後被總裁判官兼國安法官蘇惠德拒絕保釋，還柙逾一個月。傑斯向高等法院申請保釋，司法機構網站顯示將於下周四(25日)早上聆訊，暫時未公佈負責法官。

現年52歲的傑斯被控於去年8月8日、8月15日、9月5日及10月10日，連同他人作出具煽動意圖的作為，即在網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視中華人民共和國政府及香港政府或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

尹的案件押後至5月10再提堂，等候警方調查。本案控罪並非國安法罪行，不過仍以國安法程序處理，國安法官蘇惠德拒批保釋的原因，包括沒有充足理由相信尹不會繼續實施危害國家安全行為。傑斯另因發起眾籌，一度遭警方國安處以洗黑錢及資助分裂國家等罪名拘捕，暫准保釋。

初選案何桂藍等5人明申覆核保釋

另一方面，民主派初選47人案其中5名還柙被告，包括吳政亨、梁晃維、何桂藍、林卓廷和王百羽，明天早上將到西九龍法院申請保釋覆核，由原本拒批保釋的總裁判官蘇惠德處理。47人共同被控「串謀顛覆國家政權罪」，目前僅有11人獲准保釋，有21名還柙被告曾對向蘇官申請覆核，全被駁回。

【案件編號：HCCP143/21、WKCC813/21】

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